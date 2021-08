Marcelo Díaz apareció en gloria y majestad en la antesala de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, compartiendo un notable y distendido live junto a sus ex compañeros de la selección chilena, Claudio Bravo y Mauricio Isla.

Carepato sorprendió a todos y se lució como el primer invitado a las ya habituales transmisiones por Instagram del portero y el defensor de Flamengo en las concentraciones de La Roja.

De esta manera el volante regresó al equipo de todos de manera virtual, compartiendo una relajada charla con Bravo e Isla y hablando sin tapujos de todos los temas que se pusieron sobre la mesa.

El fallido retorno a Universidad de Chile fue uno de los tópicos sensibles, pero Chelo Díaz no le hizo el quite y fue categórico en decir que ese capítulo ya estaba cerrado.

"No, no. Ya no me quisieron en la U... qué se le va a hacer", comentó.