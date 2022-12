Universidad de Chile tuvo un martes movido con la presentación de Juan Pablo Gómez y Federico Mateos como refuerzos del Chuncho para el plantel 2023 que dirigirá el también recién llegado, Mauricio Pellegrino.

En la rueda de prensa también estuvo el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, quien protagonizó un tenso momento y sacó a relucir su molestia al ser consultado por la posibilidad de fichar al ex Universidad Católica, Cristopher Toselli, para la portería de la U.

“Creo que hablé de Nico (Guerra) y Marcelo Díaz. Marcelo merece un respeto distinto por la importancia que tiene, pero de otros jugadores que no estén en el club no me voy a referir por varias razones. ¿Las negociaciones están? No me voy a referir, hice la excepción con Marcelo Díaz porque lo merece”, dijo Mayo visiblemente molesto.

El directivo agregó que “sobre los arqueros, Martín (Parra) no sigue con nosotros y probablemente tenemos que buscar a alguien ahí. El DT me ha comentado que con los arqueros que tenemos, le ha gustado Pedro Garrido y es un jugador importante para nosotros. Y para qué hablar de Cristóbal (Campos). Pero puede ser una posición en la que incorporemos y estamos trabajando en ello”.

En la misma pregunta también le consultaron por el inminente regreso de Nicolás Guerra, quien había fichado por Ñublense y regresa al CDA.

“Si no hablo de Nicolás sería mentirles porque ya se hizo los exámenes, me parece que está avanzado. A Nico lo conozco porque partí como coordinador en el club hace seis años, en el momento en que lo promovieron al primer equipo. Pude vivir ese proceso con él viniendo desde el fútbol formativo”, expuso el funcionario azul.

Manuel Mayo sentenció que “he visto su avance y sé lo profesional que es. Ha avanzado mucho en ser muy preponderante el en juego, decisivo, no sólo en marcar gol, sino que asistiendo a sus compañeros, aguantando bien la pelota, retrocediendo y juntando pases. Ha jugado de centrodelantero, de extremo y de segunda punta. Es un jugador que quiere mucho al club y ha hecho un esfuerzo importante para volver. Cumple con los requisitos que estamos buscando: que tengan hambre de gloria y quieran conseguir algo con este club”.