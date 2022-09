Jorge Sampaoli hizo su reaparición en la escena nacional y soltó una bomba. En una extensa entrevista en Los Tenores de ADN, el estratega que le dio a Universidad de Chile su primer título internacional reconoció que quiso fichar a Jorge Valdivia en el elenco azul.

"Seguimos tu etapa final en Palmeiras, cuando salvaste al equipo solo del descenso, vimos un jugador que solo necesitaba que fuera ubicado. Que no bajara, que estuviera cerca de la habilitación, de la última decisión", le confesó el DT al Mago.

Los deseos del entonces entrenador de la U solo quedaron en eso y la llegada del ex Colo Colo al elenco azul no se concretó. Y tras la revelación de Don Sampa, el mismo Mago abordó en ESPN lo que pudo haber sido una llegada al equipo rival de donde se formó.

"Yo estaba en Brasil y sí hubo interés. Después me junté con Sampaoli y ahí él me habla de la chance, a él le hubiese gustado mucho que yo hubiese llegado a la U en ese minuto. Pero si me preguntas si un dirigente o director deportivo de la U me llamó, no pasó, pero el interés de él sí fue concreto", comentó.

"Yo estaba muy bien en Palmerias, pese a que venía saliendo de una lesión cuando él mostró ese interés. Fue un minuto en que yo estaba muy bien y era difícil", reconoció.

Luego, Valdivia fue consultado sobre si personalmente habría escogido llegar a la U. "No sé, la verdad. Tienes que estar ahí, son decisiones que se tienen que tomar con los papeles en la mesa, pero no se dio esa oportunidad", aseguró.