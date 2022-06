El volante anotó su primer gol en la Universidad de Chile y lo recuerda con mucha alegría. Además, el ex Huachipato sabe que los azules necesitan rescatar puntos desde el reinicio del Campeonato Nacional.

Israel Poblete festejó su primer gol en la Universidad de Chile. Y fue de gran factura, pues el volante de 27 años se encontró una pelota y no lo pensó mucho: sacó un remate imposible de atajar para el portero colombiano Brandon Obregón. Fue el 2-0 parcial de los azules ante General Velásquez, que pudo empatar el cotejo de vuelta de la tercera fase, pero no avanzar de ronda en la Copa Chile.

Y esa conquista quedó en el recuredo del ex mediocampista de Huachipato. "Mauro (Morales) traba el balón, queda boteando y lo primero que pensé fue pegarle. Había estado al debe con eso, tuve un par de ocasiones que no pude definir rápido. Sabía que era una cosa que tenía que mejorar. Y lo trabajé hasta que salió", expresó el jugador surgido de las divisiones inferiores de Cobresal, donde fue parte del plantel campeón con Dalcio Giovagnoli en la dirección técnica.

"Estoy feliz de haber marcado el primer gol, espero que vengan muchos más. Es muy importante aportar al equipo. Espero seguir mejorando más", añadió el futbolista, quien también tuvo un paso por la Unión Española. Y lo hizo con plena consciencia de que el rendimiento del elenco adiestrado por Diego López ante la escuadra de San Vicente de Tagua Tagua, que milita dos categorías más abajo, no fue el mejor.

Poblete expresó que "lo más importante fue haber clasificado. Obviamente sabemos que quedamos al debe en cuanto al juego, tenemos que mejorar. Pero lo importante era entrar a los octavos de final y fue lo que se consiguió. Creo que es mejor corregir ganando que perdiendo".





Y el desafío que tendrá la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2022, que por el momento tiene a los laicos en el 11° lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos en 15 encuentros, será frente a Unión La Calera en el estadio Santa Laura-Universidad SEK desde las 17:30 horas del sábado 2 de julio.



Poblete le dio un toque de atención a la Universidad de Chile para el reinicio del Campeonato Nacional

Israel Poblete se vislumbra como titular ante los Cementeros, que ficharon al defensor central Sebastián Pereira desde Everton de Viña del Mar y se desprendieron de Bryan Carvallo, quien confirmó su segundo ciclo en el cuadro Ruletero.

"Es un partido súper importante. Por la posición en que estamos no podemos regalar ningún punto. Tenemos que salir a ganar. Estos dos partidos vienen bien para sacar conclusiones y ver qué no tenemos que hacer y no cometer los mismos errores", admitió el jugador, que llegó al Centro Deportivo Azul a cambio de 700 mil dólares por el 50 por ciento de su pase, convencido de que el equipo deberá levantar el nivel si pretende saltar a la primera mitad de la clasificación.

¿Qué más dijo sobre eso? "En el campeonato nos sirven los tres puntos y no podemos dejar que nos empaten al último como nos pasó. Es un partido súper importante para la confianza y para partir con tres puntos. El equipo está bien y consciente de lo que tiene que trabajar", cerró el polifuncional volante que tiene el Romántico Viajero.