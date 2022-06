El defensor chileno del Tigres de México, Igor Lichnovsky, colgó en Twitter una sensible defensa de la comunidad LGBTIQ+. Pero los seguidores que reclutó en su paso por el fútbol árabe estuvieron de acuerdo y criticaron abiertamente al hombre formado en Universidad de Chile.

Aunque Chile y Latinoamérica parecen avanzar en cuanto al respeto de los derechos de las diversidades sexuales, hay regiones en el mundo donde no existe ni atisbo de tolerancia, como sufrió en carne propia el futbolista chileno Igor Lichnovsky.

El defensor de Tigres de México utilizó su cuenta de Twitter para publicar una reflexión en la antesala del Día mundial de la Diversidad Sexual. El cuadro felino disputó un amistoso ante Santos Laguna, en Texas; y vistió una equipación especial con números multicolores en homenaje a la comunidad LGBTIQ+.

Lichnovsky además llevó la jineta de capitán con este motivo y su mensaje da cuenta del sentimiento que representa para el jugador formado en Universidad de Chile. "Un abrazo infinito, tod@s necesitamos amor", titula el zaguero, que ha hecho pública su religiosidad especialmente en redes sociales.

"El que no ama es porque no tiene amor. Y pienso que incluso aquellas personas se aman tan poco a sí mismas, que por eso se comportan así con las demás", puntualiza el ex mundialista juvenil.

Y luego ofrece "una disculpa a cada persona, por aquell@s que están en la Iglesia y, como no les interesa crecer en relación a las dispensaciones del tiempo, han decidido dar su propia opinión o sencillamente huir de una conversación o explicación sensata e incluso bíblica para LGTBQ+", sentenció el jugador felino.

Por eso, desde el dogma cristiano aprovechó de refrendar su posición. "De pequeño compartí, hice amistad (con los representantes de esta comunidad) y vi cómo se rieron, se metieron, se lo hicieron todo más difícil, les apedrearon, entre otras cosas, y nunca esa cercanía generó en mí algo más allá de querer defender, conversar y abrazarles".

"Primero Amen y después Amén", concluye Lichnovsky en un mensaje que acumula cientos de respuestas y más de un millar de likes. Sin embargo, la reflexión del chileno no fue de agrado de todos, como queda en evidencia ante decenas de mensajes críticos con el pensamiento del defensor, en su mayoría del mundo árabe.

Igor regresó a México en enero, después de casi un año y medio actuando en el fútbol de Arabia Saudita, específicamente en el equipo de Al Shabab. Y los seguidores que vienen de esa región reprocharon el discurso del defensa.

Los tuiteros asiáticos rescataron un mensaje que califica a Lichnovsky como "homosexual", además de múltiples imágenes que denostan los símbolos LGTBQ+. Al menos los seguidores mexicanos pusieron la nota de cordura en medio de los odiosos comentarios vertidos del otro lado del mundo.