Complejo presente vive Universidad de Chile luego de sumar dos derrotas consecutivas y quedar en el 12° lugar de la tabla, a solamente cinco unidades de la zona de descenso. Un fantasma que se ha aparecido habitualmente en los azules en el último tiempo.

La próxima fecha el elenco de Diego López debe jugar el Superclásico contra Colo Colo, duelo que los históricos del Bulla ven con preocupación por el actual momento que se atraviesa.

"Sí, Colo Colo es favorito. La lógica y considerando cómo andan, la diferencia es enorme para Colo Colo", sostiene César Vaccia, DT campeón dos veces del torneo nacional con la U.

Sin embargo, se aferra a una vieja frase del fútbol: "En este tipo de partidos a veces pasan cosas impensadas", comenta.

En tanto Patricio Mardones, campeón el 94 y 95 en la U, señala que "la diferencia futbolística es grande. Colo Colo es superior y hay que agregarle que el plantel de la U se queda sin defensores para el clásico. Es mucha ventaja jugar un partido así", cuenta.

En todo caso, ambos creen que la U tiene problemas de fondo. "Llevamos un período largo de irregularidad tremenda. No estamos jugando bien, porque no se defiende ni ataca correctamente. No llegamos nunca al arco y la defensa, cuando debía aguantar por último el resultado, pierde un balón que significa una roja y un gol", agrega Vaccia.

El ex DT añadió que "lo otro que miraba es que los únicos dos jugadores que pueden hacer algo diferente, aunque sean irregulares, son Osorio y Aránguiz. Y los sacaron. Entonces no entiendo. Osorio hace buenas jugadas, aunque no las termine bien. También rescato al chico Assadi".

Para Mardones "los jugadores jóvenes, que son buenos, no tienen el soporte de los mayores. Ellos son los que no están a la altura de la U. Los chicos necesitan jugadores de buen nivel, como Domínguez, pero el resto no tiene la jerarquía para soportar una campaña".