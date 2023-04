Universidad de Chile saca cuentas alegres por los últimos días, donde luego de volver al triunfo en el Campeonato Nacional, luego de la victoria ante Audax Italiano, tienen casi listo el regreso de Darío Osorio para el encuentro de este fin de semana ante Everton en Viña del Mar.

Eso sí, los históricos del club no están muy de acuerdo con que el jugador regrese y sea inmediatamente titular en el equipo de Mauricio Pellegrino, por lo que, en conversación con Redgol, aconsejan al técnico argentino para la próxima fecha.

Es muy prematuro ponerlo del principio, porque viene de una lesión y cuesta agarrar el ritmo. Tiene que seguir el mismo equipo, salvo el suspendido Zaldivia, porque vienen ganando entonces Osorio debería ir a la banca. Que entre el segundo tiempo, agarrando ritmo y porque tiene que ganarse el puesto. Assadi no puede salir del equipo, porque es el único que marca la diferencia", comentó Cristian "Cepillín" Olguín.

Equipo que gana repite

Siempre en el fútbol está la premisa de que si el equipo gana se debe mantener, algo que también para muchos debe pasar con Universidad de Chile.

"En este minuto hay un dicho muy antiguo que es equipo que gana repite. En este minuto si Osorio vuelve no es en el 100%, porque viene de lesión. Lo más lógico es darle minutos, pero no creo que sea el momento que entre desde el inicio. El equipo ganó, no ha perdido y, como dije, el equipo que gana repite", asegura Francisco Las Heras.

Por su parte, Martín "Tincho" Gálvez, asegura que Pellegrino no puede andar cambiando su esquema todas las semanas, porque pierde lo bueno que se hace.

"La verdad que cuesta tanto lograr que un equipo tenga un funcionamiento como relojito, que si una semana va cambiar un equipo y la otra semana cambia a otro porque está Juan o porque está Pedro, al final no se mejora el funcionamiento colectivo. No cambiaría nada, Osorio deberá esperar su momento y ganarse el puesto, no por lo que hizo hace un mes o un año, es por lo de ahora. El equipo funcionó relativamente bien y debería respaldar a los que cumplieron", detalla.

Aunque también planteó algo para el entrenador: "Es importante que los equipos tengan en la banca jugadores que puedan dar vuelta un partido complicado. Si pone a todos los mejores de titular y se queda sin armas en la banca, se queda sin jugadores que puedan resolver el problema que plantea el rival", finaliza.