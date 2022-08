Felipe Bianchi expone historial de Mauricio Etcheverry y no da crédito a decisión de Universidad de Chile: "Es una demostración que te da lo mismo"

Universidad de Chile tiene un nuevo asesor en su directiva y es Mauricio Etcheverry, una noticia que resultó un impacto en el fútbol chileno pues es el regreso de uno de los más cercanos al expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, confeso autor de hechos de corrupción en el FIFAgate.

La indignación de la opinión pública no se hizo esperar y uno de los que más fuerte alzó al voz fue el periodista Felipe Bianchi. "Lo primero que hizo Jadue cuando nadie lo conocía, traía un pasado ya condenable, había sido el brazo derecho del controlador de Unión La Calera que cometió el fraude en la historia de nuestro país en el ambiente bursátil, Tomás Serrano. Llegaba con esa historia a la ANFP y apenas llegó nombró a Mauricio Etcheverry, que no pudo asumir, porque la prensa hizo su trabajo", contó en Radio Pauta.

El comunicador no se guardó nada a la hora de exponer el historial del seleccionado por Sartor para el cargo de asesor. "Me tocó en el noticiero central de Chilevisión mostrar, en el momento de ser designado, porque había sido dirigente de La Serena, tenía con su nombre 120 cheques protestados y estaba siendo buscado por la ley. Después vino todo lo que vino desde las sombras porque nunca pudo asumir un cargo, por esto que estamos hablando, no es casualidad que nunca haya podido asumir un cargo. Cuando explotó lo que explotó, Etcheverry fue de los que más ayudaron a tapar todo lo que había sucedido. El tema es que se quedó acá. Al punto que cuando asume la ANFP, a cargo de Arturo Salah, la primera persona contra la que se querella la ANFP en esa época por desfalco es Mauricio Etcheverry. Ahora lo que se sabe es que Azul Azul ha decidido contratarlo como asesor", apuntó.

Criticó que haya sido una decisión casi exclusiva de Michael Clark, ignorando al resto del directorio. "Es un símbolo, una señal, demasiado evidente que solo puedes arriesgarte a protagonizarlo por dos razones: una, no tienes ni la más peregrina idea de dónde estás parado, pero me cuesta mucho creerlo que nadie conozca dentro de Sartor conozca quién es Mauricio Etcheverry o es una nueva demostración que te da lo mismo lo que opine la opinión pública, la Universidad o la gente. Esto es un paso final", manifestó.

"Llamarlo a él, hoy, para que se haga cargo de esto es como si hubieran llamado a cualquiera de los que sabemos que están involucrados en hechos muy complejos relativos al fútbol chileno. Me cuesta mucho pensar que no supiera nadie que esto iba a generar lo que generó, sorpresa e indignación al interior de Azul Azul y la opinión pública. No puedes impunenemente, lo voy a decir con todas sus letras, contratar con Mauricio Etcheverry. Si lo haces, la explicación tiene que ser monstruosamente extraordinaria", sostuvo.

Acusaciones a Etcheverry

Bianchi estuvo por varios minutos mostrando su molestia y soltó acusaciones. "Hasta el día de hoy sigue contactado con Jadue, hay mucha gente que lo ha sindicado como la persona que le lleve plata a Miami de las platas oscuras que nadie sabe dónde quedaron. Me resisto a creer que al resto del directorio de Sartor le da igual lo mismo que hace Clark y Larraín que están dentro de Azul Azul. Michael Clark, el controlador de Azul Azul, en menos de un mes se ha sabido que tiene una relación muy directa con Patrick Kiblisky y Mauricio Etcheverry, los dos principales asesores de Sergio Jadue, la etapa más delictual del fútbol chileno", indicó.

"Es la imagen jurídica y judicial de un paria. Tiendo a creer que Sartor está buscando algo, está buscando que se compra el contrato, ahorrarse la plata de salida. No me cabe en la cabeza que no sepan lo que iba a generar esta decisión. Esto es un antivalor. A mí la verdad me parece sospechoso", subrayó.

Bianchi cerró dejando tarea al resto de equipos del fútbol chileno. "Si en el próximo Consejo de Clubes, si en el próximo no se para alguien lo suficientemente decente para decir 'está volviendo al fútbol, de la mano de uno de nuestros socios, la gente que hace cuatro años nos robó, nos dejó en el descrédito absoluto, que propició que la imagen del dirigente del fútbol sea espantosa. Me niego a creer que han hecho esto. Pido un acto de repudio, que quede en acta, que estamos avergonzados de ser socios de Sartor y Azul Azul'. Si eso no pasa en el próximo consejo de clubes, la verdad es que sería completamente entendible que la opinión pública diga que están todos involucrados con los pies hasta el fondo con el barro y la pobredumbre".