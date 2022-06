Emmanuel Ojeda ya vibra la vuelta ante General Velásquez en el Santa Laura: "Espero con ansias el partido, me contaron mucho de la gente de la U"

Universidad de Chile ya entrena pensando en el duelo ante General Velásquez. Los azules se quedaron con un trabajado triunfo por 2-1 en la ida ante el elenco de San Vicente de Tagua Tagua y deberán definir todo en la vuelta, la que disputarán este lunes en el Estadio Santa Laura.

El encuentro estuvo marcado por dos debuts. Diego López hizo su estreno como entrenador del Chuncho, mientras que su refuerzo para este segundo semestre, Emmanuel Ojeda, disputó su primer partido con la camiseta del elenco universitario. Y ahora hizo su análisis.

"Me sentí muy cómodo, venía sin jugar prácticamente hace unos meses y me sentí bien en lo personal. En el equipo costaron algunas cosas, obviamente hay mucho para mejorar, pero también se hicieron cosas buenas y con el correr del tiempo se verán mucho más. Yo también vengo a aprender, estoy en una etapa de crecimiento", comentó Ojeda a los micrófonos del club.

Ojeda hizo un análisis en frío del duelo ante General Velásquez. "Sabemos que no fue un buen partido, que no trabajamos muchas cosas y no nos enfocamos en cosas particulares. Obviamente con el correr del tiempo se verá el trabajo de los técnicos e iremos mejorando. Pero lo importante siempre es ganar", reflexionó.

Los hinchas de Universidad de Chile no pudieron acompañar al equipo en la ida que se disputó en El Teniente de Rancagua, pero sí dirán presente en la vuelta en Santiago. Y Ojeda está ansioso por encontrarse con la afición azul.

"Me contaron mucho de la gente de la U, así que estoy esperando con ansias el partido. En las prácticas estamos viendo videos del partido y corrigiendo cosas para no sufrir y para que sea un encuentro más tranquilo", concluyó.