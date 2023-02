Emmanuel Ojeda y la nueva U: "Cortamos esa racha de no ganar dos partidos seguidos"

Universidad de Chile abre la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023 visitando a Curicó Unido este viernes 24 de febrero, desde las 20:00 horas en el estadio La Granja. Los azules quieren seguir con la racha de triunfos.

La U viene de derrotar a O’Higgins (0-1) y Magallanes (2-1), lo que le vale ocupar la cuarta posición de la tabla de momento. La idea de los azules es mantenerse cerca del puntero Huachipato.

Sobre la victoria ante O’Higgins, el volante Emmanuel Ojeda manifestó que “fue muy importante, hace rato que no ganábamos dos partidos seguidos y cortamos esa racha. Sirve mucho para seguir creciendo en lo grupal e individual, para ser un equipo mucho más fuerte. Los triunfos siempre ayudan”.

“Destaco que los primeros 30 minutos supimos sufrir y aguantar, eso ayudó a que en el segundo tiempo atacáramos prácticamente sólo nosotros. Creamos muchas situaciones de gol”, añadió.

“En lo personal me vengo sintiendo cómodo, el DT depositó mucha confianza en mí y eso me pone muy contento. Tengo compañeros de características similares que me ayudan en el medio. Estoy cómodo en la posición. Siento que estoy bien, se puede mejorar, se puede estar mejor y apuntamos a crecer partido a partido”, complementó.

Sobre Curicó, Emmanuel Ojeda sentenció que ”es un rival muy duro, cuando los enfrentamos en el torneo pasado lo demostraron. Tienen buenos jugadores, pero queremos hacer un partido mejor que el que pasó y encontrar otra victoria”.