Para Universidad de Chile todos los partidos se están tomando como una final, pero en particular el de este domingo ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional es clave para poder escapar de la zona de descenso.

Por lo mismo, el volante Emmanuel Ojeda destaca la importancia que tiene el duelo en La Portada, donde se presenta una gran oportunidad para el equipo azul.

"Todos los partidos que quedan de acá al final son muy importantes para nosotros. Este es especial, porque es un rival directo, acá podemos sacar una ventaja y es un partido muy importante para nosotros. Lo veo bien al equipo, tenemos un buen funcionamiento, y creo que se ve reflejado en la cancha", comentó en las redes sociales de la U.

En ese sentido, el jugador argentino destaca el cambio de planteamiento técnico que ha tenido Universidad de Chile en los últimos compromisos, que los ha hecho mostrar otra cara.

"Me he sentido cómodo, me siento más protegido, todos corremos a la par con los movimientos que entrenamos, todos nos sentimos un poco más respaldados, entonces creo que se mejoró en ese aspecto; creo que el equipo completo se sintió más cómodo con el cambio", destaca Ojeda.

Un aspecto que alegra al camarín azul, es que el duelo ante los granates en condición de visitantes lo podrán jugar con su público, algo que no se ha dado mucho en este torneo.

"Tener al público ayuda mucho y más como es el hincha de la U, que alienta todo el partido. Eso en la cancha se nota y nos da un plus más", finaliza.

Revisa las declaraciones de Emmanuel Ojeda: