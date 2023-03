Ya comienza a vivirse la semana del Superclásico 193 del fútbol chileno, y el primer tema que se toma la agenda es si Colo Colo recibirá o no a los hinchas de Universidad de Chile en el Monumental. Caamaño sacó la voz en Deportes en Agricultura para para explicar el por qué prefiere que no vayan los azules: "Se ahorra un problema para el partido de vuelta", detalla.

Comienza la semana más intensa del fútbol chileno. Este domingo 12 de marzo todas las miradas se las robarán Colo Colo y Universidad de Chile ya que la octava fecha del Campeonato Nacional 2023 trae consigo el Superclásico 193, y desde ya un tema que se toma la agenda es el del público visitante. Y Cristián Caamaño cree que no deberían llegar hinchas azules al Estadio Monumental.

El Cacique entregó un informe con el que solicitan a la autoridad un aforo de 40 mil espectadores, incluido un 5% para los fanáticos del Romántico Viajero, en la Ruca y también pidieron que vuelva el arengazo previo al choque más esperado del balompié criollo. Pese a eso, el periodista deportivo habló en Deportes en Agricultura para pedir lo contrario.

"Se ahorran un problema para el partido de vuelta"

Desde el Eterno Campeón tienen pensado que el puñado de forofos del Chuncho se ubiquen, como siempre, en la Tribuna Magallanes, y solo esperan confirmación oficial de la Delegación Presidencial para que esto pueda suceder. Sin embargo, Caamaño cree que sería mejor que no vayan, y explica las razones detrás de su consejo.

"Yo soy partidario de que no haya público visitante. Porque así se ahorran un problema para el partido de vuelta, porque si ese partido de vuelta la U lo quiere jugar en Santa Laura, ¿sabes que pasa con los accesos? cuando ha habido una hinchada en Santa Laura hay miles de problemas", lanzó de entrada en el programa deportivo de la 92.1 FM.

Por eso, el comunicador deportivo aconseja que "si yo fuera la U me quedo callado y no pido público visitante, porque así me aseguro que cuando jueguen la revancha en Santa Laura no tengas que tener ese problema del público visitante que te va a generar un lío".

"Si ya hay problemas en los accesos de Santa Laura para una parcialidad, imagínate todo el lío que va a haber si llega a existir la posibilidad de 500 o 600 hinchas de Colo Colo, entonces mejor que no viejo. Ahorrémonos eso, todavía no, hasta que no esté de vuelta el Nacional, que todavía no haya Superclásico con público visitante", añade.

Caamaño concluye indicando que "porque si a la U le cierran Santa Laura va a salir a buscar a regiones y le va a decir 'yo te pasé público visitante en la ida', y la U no está en condiciones de pelear nada en este momento, solo que le mantengan Santa Laura, es lo único que tiene que resolver".

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 12 de marzo por la octava fecha del Campeonato Nacional 2023, duelo pactado para jugarse desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental y del que RedGol te entregará todos los detalles con su cobertura.