El ex jugador de Universidad de Chile y actual director deportivo de Rangers, asegura que el partido puede complicar el terreno de juego para su actual equipo, que está programado al día siguiente del Superclásico. Eso sí, asegura que es un buen espectáculo para la ciudad, pero hay que ver bien el tema de la seguridad.

Este lunes se tomará una determinación oficial sobre el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional, sobre la sede que recibirá el encuentro, la que será el estadio Fiscal de Talca.

A la espera de una definición de las autoridades, que sería el cuarto duelo oficial de azules y albos fuera de Santiago en la historia, en la ciudad se dividen sobre la opción de recibir el encuentro.

Uno de los que analiza la opción es Carlos Garrido, el ex jugador de la U y actual director deportivo de Rangers, detalla en conversación con Redgol, la complicación por el tema del uso de la cancha, la que un día después será utilizada por su escuadra.

"Como evento deportivo y espectáculo obviamente que es bueno para la ciudad. Es algo que solamente se había disputado en amistosos, hace muchos años, y no por el Campeonato Nacional. Eso es lo bueno. Deportivamente nosotros como Rangers de Talca nos perjudica un poco por el tema de la cancha, que jugamos el lunes. Pero bueno, Rangers no es el administrador del estadio y tenemos que acatar la medida", comenta el ex jugador.

El también recordado por marcar el gol del último triunfo de la U en el Monumental, el año 2001, asegura que se tienen que tomar en cuenta el aspecto de seguridad por lo que rodea este tipo de encuentros.

"Antes se vivía como una fiesta, no estaba esa rivalidad mal entendida que muchos hinchas practican. Ojalá que no pase nada, espero que la gente venga, porque entiendo que la U es local y no sé si van a vender entradas de visita. Pero ojalá se pueda vivir como una fiesta", comenta Garrido.

Pese a eso, de igual manera el director deportivo le gustaría poder observar en cancha el trascendental partido.

"Espero ir, vamos hacer lo posible por ir a ver el partido, porque es un evento muy entretenido y a todo hincha del fútbol le gusta vivir", finaliza.