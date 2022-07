El comentarista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, asegura que la prestación del entrenador uruguayo de Universidad de Chile, Diego López, ha sido deficiente. Y que una derrota en el Superclásico no sólo acercará al cuadro azul a la zona roja de la tabla de posiciones, si no que también pondrá en cuestionamiento la continuidad del DT.

La actualidad de Universidad de Chile en semana de clásico no es la mejor. La derrota ante O'Higgins, las múltiples bajas y la inestabilidad reinante hace años en el equipo azul tienen al técnico Diego López con tercianas de cara al Superclásico ante Colo Colo el próximo domingo en Talca, por la vigésima fecha del Campeonato Nacional.

Pero como si faltaran malos agoreros, Cristián Caamaño aprovechó a disparar desde su trinchera en Deportes en Agricultura. El periodista criticó el discurso del entrenador uruguayo y advirtió que el elenco universitario volverá nuevamente a pelear su permanencia en la categoría, al margen de los cambios que ha introducido Azul Azul.

"Lindas frases aporta Diego López, es un buen comentarista, endulza oídos, tira agua a su molino como todo entrenador, pero lo concreto es que en cuatro partidos del campeonato -hay que dejar de lado el partido con General Velásquez- e incluso más: de todos los partidos de la era López, la U no mereció ganar ninguno", sentenció el comunicador.

"No mereció ganarle a La Calera, recordemos que la U hace el gol en la última jugada después de que (Cristóbal) Campos tapa siete mano a mano; no le mereció ganar a Antofagasta, era empate clavado; no le mereció ganar a Ñublense y perdió 1-0; y no le mereció ganar a O'Higgins: era empate, y perdió 1-0", repasó Caamaño.

"Si vamos a los partidos con General Velásquez, no mereció ganar ninguno. Se impuso en uno y empató el otro. Eso significa que en seis partidos no has hecho los méritos suficientes ni siquiera para ganar. Independiente de que terminó ganando alguno, algo está fallando. Y no solamente la capacidad de definición, porque esa es una parte del fútbol", subrayó.

"No sé qué va a pasar con Diego López"



Cristián Caamaño no tuvo compasión con Diego López y también discutió su actuación en la ventana de transferencias. "López se quedó dormido con los refuerzos: está haciendo sentir mal al chico (Martín) Parra, no lo citó. ¿O sea, le traen un segundo arquero y lo pones de tercero?", polemizó el periodista.

"Si no necesitabas un arquero de esas características: por qué no peleaste por un defensor central, un mediocampista o un delantero. Dejaste pasar esa posibilidad, así como el cuarto refuerzo que podía traer la U", cuestionó el panelista.

En referencia al último partido ante O'Higgins en Rancagua, Caamaño recordó que "la U terminó jugando, en la última acción, con el chico (Cristóbal) Campos, (Daniel) Navarrete, (Renato) Cordero, (Lucas) Assadi, (Marcelo) Morales... jugadores sin experiencia alguna, estaban con pavor en ese tiro libre, no pudieron sacar la pelota y terminaron perdiendo".

El comunicador reconoce que "como dice López, quizás (el partido con O'Higgins) no estaba para perderlo, pero se pierde igual, la U se empieza a complicar y empezamos a escuchar versos y versos y versos. Y lo concreto es que la U otra vez va a pelear el descenso", advierte el profesional.

"Yo dije hace dos semanas en esta radio. La U va a ganar un punto de doce en los siguientes cuatro partidos. Lleva un punto de nueve y va a perder el Superclásico, no por goleada pero lo va a terminar perdiendo... y a partir de ahí no sé qué va a pasar con López, con un punto de doce", sentenció Caamaño.

La U suma tres derrotas en los últimos cinco partidos y se está quedando en la tabla de posiciones, donde registra diez derrotas en 19 fechas y se encuentra en el duodécimo escalón, con cinco y seis unidades de diferencia sobre los dos equipos que se encuentran en zona de descenso directo, Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta.