La salida de Hernán Galíndez de Universidad de Chile sigue siendo tema con el arquero ya en el Aucas y varias volteretas en la versión de su polémico adiós de los azules, acusando hostigamiento y amenazas en contra suya y su familia.

Este jueves en Deportes en Agricultura se vivió un curioso momento con Mauricio Pinilla lanzando una grosería justo después de escuchar las explicaciones de Galíndez en Ecuador con preámbulo de risas del panel de la 92.1 FM.

“Era incómodo, en los partidos con la hinchada de la U no tenía problemas, pero sí en la calle, más que nada hinchas de otros equipos sí habían muchos comentarios y situaciones incómodas que me pasaron a mí y más que nada a mí familia. No estaba cómodo, no tenía la tranquilidad para pensar solamente en fútbol, no era un tema futbolístico, sino algo extra y muy particular que no se había vivido antes y justo me tocó estar ahí, pero sí llegó un punto donde no era feliz y debo reconocer que extrañaba mucho Ecuador y se me hizo difícil”, se escuchó a Galíndez.

“Claro, CTM”, se escuchó súbito a Pinilla sin percatarse que le abrían el micrófono justo cuando conversaba con Cristián Caamaño, al parecer apuntando a un monitor de televisión instalado dentro del estudio.

Con este antecedente, el panel explicó que Pinilla y Caamaño debatían sobre tenis, tras el triunfo de Rafael Nadal ante Taylo Fritz en los cuartos de final de Wimbledon y el posterior retiro por lesión del español antes de las semifinales.

“¡Oye, pero Mauricio. Por Dios! Aclaremos que está refiriéndose a otra cosa, no vayan a pensar que estaba… porque le estaría dando la razón a Galíndez de andar inventando que lo garabateaban en los malls”, dijo Manuel De Tezanos.

Caamaño complementó que “lo que pasa es que interrumpimos una conversación con Mauricio, respecto a lo que debe estar pensando Taylor Fritz: por qué no te retiraste antes, Nadal, en el segundo set”, mientras el ex delantero añadía que “por eso eché una puteadita… me rompiste las pelotas en el tie-break del quinto set”.

De Tezanos retomó el tema del ex arquero azul: “lo de Galíndez es un payaseo. Nunca visto, ¿dónde va a pasear? Yo lo veo en la calle y no lo reconozco.”, expuso, mientras Cristián Alvarado sentenció que “y ahora son los hinchas de los rivales…”.