En las huestes cruzados no cayó bien la propuesta de Tiago Nunes ante el Cacique. "No tuvimos un tiro directo al arco en 90 minutos. ¿Cómo vamos a hacer un gol?", advierten.

"Católica no fue al Monumental": Históricos cruzados critican el nivel ante Colo Colo

Es oficial. Universidad Católica se despidió de cualquier posibilidad de ser campeón del fútbol chileno tras la caída en el Estadio Monumental ante Colo Colo, y lo máximo a lo que podrá aspirar de acá al final del Campeonato Nacionales meterse a la fase previa de Copa Libertadores.

Pero lo que más dolió en las huestes cruzadas fue la propuesta conservadora que utilizó el técnico Tiago Nunes para contrarrestar al rival. Los datos son categóricos: dos remates tuvo a portería rival, de los cuales uno se produjo sobre el final del encuentro.

Una actitud que cayó pésimo en hombres que supieron hacer grande a Universidad Católica en su historia. Tal es el caso del ex central René Valenzuela, que en conversación con RedGol fue categórico en afirmar que La Franja desapareció en Macul.

Históricos destruyen a Católica tras caída con Colo Colo

“La UC jugó nada, nota cero. No tuvo ninguna posibilidad de sacar un resultado positivo. No jugó a nada. No fueron al Monumental“, afirmó el mundialista en España 1982, quien calificó el presente del cuadro precordillerano de “preocupante”.

“En los últimos partidos de Católica tiene como tres derrotas seguidas (N. de la R.: son dos caídas consecutivas). Hoy tiene 42 puntos, si hubiese ganado esos juegos, estaría peleando el título“, puntualiza Valenzuela, quien añade que “esto es decepcionante porque uno espera más de este equipo“.

En la misma línea se mostró otro referente histórico de la UC como Jorge Aravena, que en diálogo con RedGol enfatizó en que la derrota ante Colo Colo fue merecida. “No tuvimos un tiro directo al arco en 90 minutos. ¿Cómo vamos a hacer un gol? Uno entiende que hay que defender y cerrar espacios, pero cuando tenemos la pelota hay que buscar opciones”, indicó.

En esa línea, el Mortero sostuvo que la responsabilidad en esta derrota es “un complemento entre jugadores y entrenador“, y añade que “si el planteamiento fue así en la semana, era para irse 0 a 0 pero nos hacen un gol y se acabó. No hay nada que hacer”.

Católica se despide de la pelea por el título (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

En busca de asegurar el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2025, Universidad Católica visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, en duelo a disputarse este domingo 6 de octubre, a contar de las tres de la tarde.