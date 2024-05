Tiago Nunes sabe que Alexander Aravena fue clave en la última victoria de la UC, que tiene una chance importante de seguir al acecho de la cima en el Campeonato Nacional 2024. Aunque ante un rival complicado por la dificultad y su situación en la tabla. El siguiente desafío de los Cruzados será recibir a Cobreloa en la 14° fecha del certamen.

Para el DT brasileño, el interés en el Monito del que tanto se habla no es tema. Sólo está enfocado en el duelo de Universidad Católica ante los Zorros del Desierto. De hecho, así lo evidenció en San Carlos de Apoquindo. “Considero a Aravena igual que todos los jugadores”, dijo Nunes.

“No tengo ninguna información de que él esté vendido oficialmente, que pueda salir o que no pueda contar con él. Sólo tengo mis energías en este partido, después de eso podremos enfocarnos en Coquimbo o en cómo terminará la primera rueda”, apuntó el estratego, quien dirigirá su 9° encuentro en la Franja.

Tiago Nunes le da indicaciones a Alexander Aravena. (Andrés Piña/Photosport).

Pero también se dio tiempo de aclarar otro panorama inquietante en la UC. El de Alfred Canales, mediocampista que no fue citado para el Clásico Universitario 198. Y que está plenamente al tanto de que su nivel ha dejado que desear, tanto en la hinchada como también el staff técnico.

Tiago Nunes confirma el escenario sobre Alexander Aravena y niega que Alfred Canales esté cortado en la UC

Tiago Nunes dejó clarísimo que Alexander Aravena figura en sus planes inmediatos para la UC porque nadie le ha reportado que deba cambiar eso. Pero también explicó a qué se debió la ausencia de Canales. “Hay otros jugadores que no fueron citados para esta nómina también”, dijo el entrenador de 44 años.

“No me gustaría hablar de este tema, generó cierta polémica cuando lo hice una vez. Hay jugadores que merecen estar en la nómina y no están porque no tenemos cupos. Tenemos 18 y si tuviéramos 19 o 20 seguramente estarían citados. Así que elegimos a los jugadores que puedan ser utilizados dentro de un contexto táctico y la expectativa del rival”, describió también el exestratego del Athletico Paranaense.

“No hay ningún tema en específico con Alfred. Ni debilidad técnica ni táctica. Hay una competencia saludable entre él, (Agustín) Farías, Bryan (González), (César) Pinares, (Cristián) Cuevas, jugadores que pueden estar ahí en el mismo puesto”, añadió Nunes.

Alfred Canales en acción durante la victoria 3-2 de la UC ante O’Higgins. (Javier Salvo/Photosport).

Y cerró su respuesta. “El elegido fue él para quedarse fuera, pero eso puede cambiar”, afirmó el adiestrador, quien le dejó abiertas las puertas para el retorno al mediocampista que llegó a la precordillera desde Magallanes.

¿Cuándo juega la UC vs Cobreloa en la 14° fecha del Campeonato Nacional 2024?

Universidad Católica recibirá a Cobreloa por la 14° jornada del Campeonato Nacional 2024. El partido se disputará el sábado 25 de mayo en el estadio Santa Laura a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así va la UC en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica se metió en la parte alta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 gracias a cuatro victorias consecutivas.

