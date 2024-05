Tiago Nunes desafía a Pep Guardiola: "Me gustaría verlo dirigiendo en Copa Libertadores"

Tiago Nunes se está convirtiendo en el entrenador sensación del fútbol chileno luego de levantar a Universidad Católica y quitarle el invicto a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. Ahora, el técnico brasileño sorprendió con una potente reflexión que involucró al fútbol sudamericano y a Pep Guardiola.

En diálogo con ESPN, el entrenador de la UC reveló por qué no sigue a los equipos europeos. “Me gusta ver el fútbol de verdad, que es el fútbol sudamericano. Ese me gusta. No es que los otros sean de mentira, pero es un mundo de cuento de hadas donde todo funciona y todo es lindo”, contó.

“Me gusta ver los torneos que están más cerca, donde me pueda sentir identificado con los jugadores y entrenadores”, añadió Nunes, quien le dejó un desafío a Guardiola. “Me encantaría verlo jugar una Copa Libertadores contra Bolívar en La Paz o contra Boca en La Bombonera”, manifestó.

“Yo veo a los tipos muy cautos, muy tranquilos, todo funciona. Pero hay otras cosas, otros ingredientes de este fútbol que uno no controla. Me gustaría verlo, aunque nunca pasará”, continuó. Por último, afirmó que si bien ama su país, se siente “más sudamericano” que brasileño.

Nunes, de 44 años, ha dirigido en el fútbol de Brasil, Perú y Chile. Partió en Athletico Paranaense, siguió en Corinthians, Gremio, Ceará, Sporting Cristal y Botafogo antes de llegar a la UC. En su palmarés figuran la Copa Sudamericana 2018 y la Copa Suruga Bank 2019.

