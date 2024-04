Real Madrid hizo respetar su grandeza en Inglaterra y eliminó al Manchester City en estos cuartos de final de la Champions League 2023-24. El cuadro español logró resistir los embates ciudadanos, aguantar el empate en el global y luego quedarse con la llave vía penales en el Etihad Stadium.

Este derrota caló hondo en los Sky Blues, sobre todo considerando que son los campeones vigentes del torneo y que buscaban un doble triplete inédito en el fútbol europeo.

Tras la caída Pep Guardiola tuvo que enfrentar a los medios, donde declaró en rueda de prensa que “no tenemos nada que reprocharnos. Hemos jugado de forma excepcional en todas las facetas del juego, pero por desgracia no hemos ganado. Creamos las ocasiones necesarias, pero el fútbol consiste en marcar goles. Gracias a mis jugadores. Esto es un juego de resultados. Ellos están en semifinales y nosotros no”.

“Como entrenador solo puedo pedir esto: jugar como hemos jugado, las veces que lo hemos intentado, cómo hemos frenado sus transiciones… No nos pedimos ganar 4-0. Nada de eso. Queríamos hacer una actuación que nos permitiera ser nosotros. Lo hemos hecho”, agregó.

En ese sentido, el DT español reflexionó que “¿ha sido suficiente? No, estamos fuera. En los penaltis pasa lo que pasa. Felicitar al Madrid por su capacidad de resistir y defender tan bien. Nosotros no hemos sido capaces en esos pequeños detalles, en ese pequeño chut o último pase”.

“Johan Cruyff decía que la suerte no existe y yo estoy de acuerdo. No hemos hecho gol. Hemos hecho todo para hacerlo, pero qué manera más cojonuda de perder que como lo hemos hecho hoy. No se puede ganar siempre. Lo hemos intentado, ¿qué más les puedo pedir a los jugadores que ser nosotros? No sé qué podríamos hacer hecho más”, concluyó Pep.

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City?

Los ciudadanos ahora verán acción por las semifinales de la FA Cup, instancia donde jugarán ante Chelsea este sábado 20 de abril (12:15 hora de Chile) en el Estadio de Wembley. Por su parte en la Premier League, certamen donde son punteros con 73 puntos, visitarán al Brighton por la fecha 29 pendiente el jueves 25 de abril (15:00 hora de Chile) en el Falmer Stadium.

