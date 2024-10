En la sala de prensa de la UC apareció el recuerdo de Cafú, un mítico lateral derecho brasileño que fue campeón mundial con el Scratch. Y que dejó huellas imborrables en la Serie A de Italia, donde vistió las camisetas de la AS Roma y el AC Milan.

“¿Qué tal, Cafú?”, dijo la periodista Rocío Ayala para introducir su pregunta, que tenía que ver con el desempeño de este jugador de Universidad Católica como marcador de punta por aquel costado. No fue para un futbolista que estuviera pensado así al inicio de la temporada.

Se trata de Branco Ampuero, quien habitualmente es zaguero central. Pero que también ha sido requerido por el DT brasileño Tiago Nunes. El nacido en Carelmapu ha sido uno de los puntos más altos de la Franja en esta campaña. Y en un puesto poco habitual para él.

Donde anotó hasta goles. Lleva dos. “Uno de ellos fue maradoniano”, describió la citada reportera de ADN Deportes. “¿Cafú es por el color de piel?”, preguntó Ampuero, consciente de que hay mucha distancia entre el “2” icónico de la Canarinha y él.

Cafú fue el capitán de Brasil campeón del mundo en 2002. (Tim De Waele/Getty Images).

“Este puesto ha sido un desafío. El cuerpo técnico me ha pedido jugar ahí para ayudar al equipo y lo he hecho con gusto. Estoy feliz con este puesto nuevo de este año, no sé el próximo. Pude darle más variantes a mi juego. Hoy en 2024, los futbolistas que más puestos pueden ocupar serán los que más jueguen. Estoy feliz con eso”, aseguró Ampuero a raíz de esta función táctica novedosa para él.

Branco Ampuero le anotó a O’Higgins con esta definición. (Andrés Piña/Photosport).

¿El Cafú de la UC? Branco Ampuero celebra su gran 2025

Por supuesto que lo de el Cafú de la UC sólo es una broma para Branco Ampuero, que dejó un tremendo mensaje en torno a la salud mental. “Hasta el día de hoy sigo asistiendo a visitas con mi sicólogo cada dos semanas. Nos mantenemos en comunicación”, contó el ex jugador de Deportes Puerto Montt y Deportes Antofagasta.

“Yo llevaba problemas a la casa. Resultados, malos entrenamientos, discusiones. Eso lo llevaba a la casa, no era beneficioso para mí ni mi familia. Tomé cartas en el asunto, una sicóloga me guió para superar estas cosas, que no eran graves, pero podían escalar en la sumatoria. Ha sido un trabajo lindo y más cuando se ve incluida la familia. Mi señora me impulsó a hacerlo. Primero por mi salud”, agregó Branco Ampuero.

Piensa que todo ese esfuerzo se ha visto refrendado con su desempeño en la cancha. Es uno de los indiscutidos del equipo de Nunes. “Cuando pones estas cosas en la balanza, el rendimiento sin duda crece”, aseguró el zaguero de 31 años.

Ampuero también le anotó a Iquique. (Andrés Piña/Photosport).

“Invito a todos los jugadores que no tienen un buen partido. Estamos todos en el punto de las críticas, hoy con las redes sociales es muy fácil insultar a un jugador. El fútbol es el deporte rey, es fácil de practicarlo y todos nos sentimos capaces de hacer lo que hace un jugador, pero ni cerca. Ha sido un año de mucho aprendizaje sicológico”, aseguró Branco Ampuero.

Agregó que “y a no a botar lo malo, también hay cosas buenas que uno tiene que corregir. Cuando yo logré poner en sintonía lo sicológico, lo familiar, el cuidado personal, el buen rendimiento y la salud física llegaron. Este año, toco madera, ha sido uno de los más sanos que he tenido en el club. Me he ausentado cinco días de las prácticas, pero el resto tuve salud física y mental para poder rendir como quiero. Estoy muy feliz por lo maduro que siento”, sentenció. Un sacrificio que comenzó en 2021.