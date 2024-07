José María Buljubasich ya había iniciado las presentaciones en el mercado de la UC, aunque el gerente deportivo por estos días ultima detalles para confirmar el arribo de Fernando Zuqui. Luego de asegurar el retorno de Valber Huerta, la gerencia deportiva de Cruzados SADP se abocó en buscar un volante.

Fue así que mantuvo arduas negociaciones para fichar al Comandante. Zuqui tiene 32 años y fue campeón con Estudiantes de La Plata. Este martes llegará a Chile para terminar los trámites previos a firmar su contrato con Universidad Católica.

A pesar de todos los montos que surgieron como posibilidad para cerrar el negocio, todo fue mucho más barato para los Cruzados. “La llegada de Fernando Zuqui no tendrá costo para la Católica”, informó Sebastián Aguilar, periodista que cubre al cuadro de la precordillera en Cooperativa Deportes.

“El volante logró un acuerdo con Estudiantes para salir gratis del club”, agregó el citado reportero, quien prometió más detalles respecto de la negociación le dio una alternativa más en el centro del campo al DT brasileño Tiago Nunes para afrontar la segunda parte de la campaña.

Fernando Zuqui festeja el título de Estudiantes en la Copa de la Liga Profesional. (Foto: Instagram).

Zuqui quedará ligado a la UC hasta diciembre de 2025 y se integrará a una zona media que había quedado diezmada tras el adiós de un argentino: Lucas Menossi, quien arguyó razones personales para volver a su país. Por estos días negocia su incorporación a Belgrano de Córdoba.

Buljubasich consigue una ganga de mercado con Fernando Zuqui

En algún momento, llegó a hablarse de un millón de dólares, pero José María Buljubasich aparentemente consiguió un precio muy conveniente de mercado para fichar a Fernando Zuqui. Los Cruzados no desembolsarán ni un peso por su arribo.

Aunque eso no implica que no haya gasto por su incorporación: el salario y el arriendo de su pase evidentemente significan un egreso importante. Pero al menos para destrabar su salida de los Pincharratas no hubo que hacer inversión alguna. De todas maneras, las tareas del Tati en la ventana de traspasos todavía no acaban.

Captura Twitter.

Ni cerca de eso. El fin de semana recién pasado, la UC cerró la transferencia de Alexander Aravena. El Monito jugará en el Gremio de Brasil, que pagó 3,5 millones de dólares por el 70 por ciento de la carta del jugador de 21 años. Y ahora la UC tiene espacio para un cuarto refuerzo. Habrá que ver si completan esas plazas. Nunes pide por lo menos tres. Aunque eso lo hizo sin saber de la venta del promisorio atacante.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

