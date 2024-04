Aliviante triunfo para Universidad Católica. El cuadro dirigido por Tiago Nunes consiguió una victoria importante en su visita a Antofagasta para enfrentar a Deportes Copiapó.

Los dirigidos por el brasileño tuvieron un reencuentro con el triunfo tras una derrota dolorosa en el Clásico ante Colo Colo, con pasajes de clara superioridad ante el León de Atacama.

Una de las razones de la victoria del cuadro cruzado fueron los cambios. Pese a no contar ni con Alexander Aravena, ni con Fernando Zampedri desde el principio, el estratega brasileño supo mover sus fichas y lo hizo en el momento adecuado.

Eso fue notorio y fue resaltado también por la familia cruzada. Redgol contactó a tres ex jugadores ligados al club precordillerano para conocer su opinión sobre el importante duelo de los Cruzados.

René Valenzuela

Ex seleccionado nacional y jugador emblemático de Universidad Católica, René Valenzuela es uno de los que tiene una opinión de peso cuando habla del club precordillerano. Es por eso que comentó lo ocurrido en Antofagasta.

“Creo que fue un muy buen triunfo, con unos cambios muy acertados. No me gustó el comienzo, un poco dubitativo, pero después el equipo fue tomando ritmo”, analizó Valenzuela, quien vio la clave del éxito en la banca.

“Católica mejoró mucho con la entrada de Zampedri y de Aravena. Se nota la mano y el cambio en la forma de jugar que ha ido adquiriendo el equipo con Nunes”, recalcó.

Óscar Lihn

Defensa de Católica en los 80′, Óscar Lihn suele tener opiniones que no siempre están validadas por el general de la hinchada. Deslenguado, este ex futbolista cree que, de todas formas, la UC ha cambiado notoriamente en este último tiempo.

“Es un muy buen triunfo el de Católica, porque Copiapó es un rival que siempre es difícil. El brasuca parece que anda bien, los hace correr y los tiene motivados”, consignó Lihn, quien busca respuesta para saber dónde quedó el talento de jugadores muy capaces.

“La Católica tiene buenos jugadores. No sé lo que les pasa, no se les puede haber olvidado tanto cómo jugar. Yo creo que va a ir mejorando la UC”, reflexionó el ex defensa.

Osvaldo Arica Hurtado

Jugador en dos oportunidades de Universidad Católica, Osvaldo Hurtado es reconocido por siempre estar atento al desempeño de la UC. El Arica resaltó la victoria ante Copiapó, considerando el gran rival que era el León de Atacama.

“Era un rival difícil, sobre todo porque el Flaco Basay sabe jugarle a los equipos grandes. Transmite su personalidad de futbolista a sus equipos, así que era complicado. A eso sumémosle la cancha de pasto sintético… yo creo que fue un buen triunfo”, analizó Arica Hurtado.

Con respecto a si Fernando Zampedri debe jugar siempre, Arica difiere de las voces generales. “No creo que deba jugar si todavía queda mucho Campeonato. Meterlo para tenerlo treinta minutos y perderlo para más partidos después no conviene. Mejor una recuperación al 100% y llegar con las baterías cargadas a la segunda rueda”, cerró Arica.