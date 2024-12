Universidad Católica sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos de cara al 2025 tras confirmar el principio de acuerdo con el volante colombiano Jhojan Valencia. Los cruzados tienen como meta dejar atrás varias campañas discretas y por lo mismo se están armando en este mercado.

Pese que están a detalles de confirmar el arribo de Valencia, en la UC continúan buscando alternativas, siendo el uruguayo Kevin Méndez una de las opciones que el equipo de franja de tiene en carpeta.

De buena campaña en Everton, Méndez se refirió a esta posibilidad de jugar en un grande del fútbol chileno, algo que agradece bastante pensado en su futuro.

“Habla bien de mi año que Universidad Católica se fije”

En conversación con ADN Radio el jugador charrúa afirmó que “fui de los extranjeros con más minutos en el torneo. Siempre tienes un grado más de responsabilidad por serlo y me llena de orgullo haber cumplido. Pude aportar muchísimo al equipo. Uno trata de esforzarse al máximo, ayudar y es positivo hacerlo”.

“Quiero ir a un equipo que pelee copas importantes, que tenga objetivos bien claros, que se interese en mí, me sienta querido. Es más fácil la adaptación donde uno esté a gusto. En lo personal y deportivo, para mí y mi familia, espero que sea algo bueno. Estoy esperando que se den cosas para tomar la mejor decisión”, añadió.

A la hora se referirse a su posibilidad en Católica, Méndez afirmó que “es una opción mucho más que válida quedarme en el fútbol chileno. Me han tratado de maravilla. Corro con la ventaja de haber estado en Everton y eso me da un plus para quedarme en la liga”.

“Estoy abierto a todo. Siempre es lindo que equipos grandes como la UC se fijen en uno, habla del trabajo que he hecho, uno se pone orgulloso de que se interesen en uno. Habla bien del año y del trabajo de uno”, concluyó.

Los números de Kevin Méndez en Everton

Kevin Méndez viene de jugar 35 encuentros con Everton, siendo 29 por el torneo local, cinco por Copa Chile y uno por la Copa Sudamericana. El extremo uruguayo de 28 años se matriculó con un gol y ocho asistencias en 3036 minutos de acción.