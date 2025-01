La guerra está desatada entre la ANFP y el Sifup por el paro del fútbol chileno que amenaza la Supercopa y el inicio de los torneos nacionales. Desde Quilín condenan la movilización y apuntan sus dardos contra Gamadiel García y Luis Marín, presidente y tesorero del sindicato, respectivamente.

Los dirigentes comienzan a perder la paciencia. Juan Tagle, presidente de Cruzados, fue durísimo contra el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile y sus peticiones, y aseguró que conversará con Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, sobre bajar la movilización.

En diálogo con El Mercurio, el timonel cruzado declaró que “en Chile hay un respeto total por los derechos fundamentales del futbolista. Invito al Sifup a apreciar lo que tenemos. Están amenazando con paro, porque no gusta un sistema de torneo que es potestad de la ANFP”.

“Lo entendería si no pagamos sueldos o cotizaciones. Y cuando eso pasa (clubes no pagan), caen las penas del infierno, terminan sancionados, la Inspección del Trabajo los tapa a multas. Acá se cumple todo y no se mira el daño gigante que el paro podría provocar“, agregó el dirigente.

“¿Vamos a parar todo porque no estamos de acuerdo con el número de extranjeros o porque en Segunda División el torneo debiese ser de 11 meses? Los clubes reclamaron y acordaron cambiar las reglas, la principal razón del paro, y pese a eso uno lee declaraciones descalificadoras totales“.

“Hablaré con Fernando Zampedri y todos los dirigentes lo harán con sus capitanes. Entiendo que es difícil“, amenazó Juan Tagle.

“Que el Sifup siga defendiendo los derechos de los futbolistas, lo hace bien. Pero cuando uno escucha al dirigente del Sifup hablando de la separación de la ANFP y la Federación, pareciera que ellos quieren gobernar el fútbol chileno. Y su rol no es ese”, concluyó el presidente de Cruzados.