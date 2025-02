Uno de los grandes nombres que consiguió Universidad Católica para esta temporada, es Diego Valencia. El atacante regresa al club de sus amores para poder levantar nuevamente su carrera.

El Pollo fue una de las grandes promesas cruzadas y una de las figuras del histórico tetracampeonato. Sin embargo, su paso por Europa no fue el esperado y terminó desligándose de Salernitana para tener un segundo ciclo en el club que lo formó como jugador.

El estreno de Diego Valencía tendría que esperar

Universidad Católica tendrá su debut en la Liga de Primera este lunes 17 de febrero, donde enfrentará a Audax Italiano en condición de local en el Estadio Santa Laura. Si bien los Cruzados ya han tenido acción en la Copa Chile, el torneo nacional será la prueba de fuego para los refuerzos.

Valencia no lo pasó bien en Italia. Imagen: Photosport

Como Diego Valencia fue la última incorporación, no ha tenido la oportunidad de sumar minutos. Se esperaba que pudiera hacerlo ante los Itálicos en Independencia, pero al parecer, su estreno tendría que seguir esperando.

De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) de Diego Valencia todavía no llega a Universidad Católica. Sin esto, el delantero no puede hacer su debut. De no arribar en las próximas horas, no podrá ser parte del encuentro ante Audax.

Diego Valencia cuenta los minutos por volver a jugar. Los últimos meses en Salernitana estaba totalmente cortado y no disputa un duelo oficial desde el 1 de septiembre del 2024 por la Serie B de Italia. El atacante quiere dejar en el olvido todo eso y regresar a la cancha lo más pronto posible.