"Católica traerá lo que sobra, si no que Tiago Nunes no siga": Histórico de la UC avisa al DT

La situación de Tiago Nunes en la UC vivió un punto crítico esta semana, donde se rumoreó que el brasileño dejaría la banca al no concretarse los refuerzos y la inversión por parte de la dirigencia.

Finalmente las aguas se calmaron en la precordillera y el DT se mantendrá al mando de Universidad Católica, por ahora. Por ello, un histórico de la franja salió al paso y no dejó títere con cabeza.

Es que no la pasa bien el equipo, que pese a la noticia del nuevo Claro Arena, en lo deportivo no logró luchar por el campeonato ni clasificar a Copa Libertadores. Y ahí, Óscar Lihn recalcó que el entrenador debe remar con lo que tiene.

Directo recado a Tiago Nunes y la UC

En conversación con RedGol, el ex defensa cruzado Óscar Lihn no se guardó nada y habló de lo ocurrido en la semana en San Carlos de Apoquindo, con el amago de salida de Nunes por la falta de inversión y refuerzos.

La UC perdió la chance de ir a Copa Libertadores en la última fecha/Photosport

El histórico de la UC partió reconociendo que “no me gusta Tiago Nunes, pero también entiendo que si no le traen lo que pide y él acepta, tendrá que remar con lo que hay”.

“Ahora, Católica siempre o casi siempre ha sido así, comprando con lo que hay. Le encuentro toda la razón que este preocupado, si no le traen a nadie no vas a llegar quinto, vas a llegar decimo”, disparó Lihn.

En ese sentido, el ex futbolista apuntó a las vacas flacas que habrían llegado a los franjeados, diciendo que “el problema de la Católica son las lucas, y comprar bien no es fácil“.

“El plantel de la Católica es malito. No le van a traer lo que él pide, la Católica va a traer lo que sobra, y si él acepta eso, tendrá que remar con lo que hay, si no que no lo acepte”, cerró.