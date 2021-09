Luciano Aued: "Hablar de lo que pasó me parece que no está bueno y, en mi caso, dije las cosas en su momento"

Fue el martes 27 de julio cuando Luciando Aued se sometió a una operación debido a la fractura del quinto metatarsiano izquierdo, donde ha sido baja en la Universidad Católica, que en las últimas semanas ha tenido semanas revolucionada tras la salida del técnico Gustavo Poyet y luego volver a los triunfos de la mano del interino Cristián Paulucci.

Por lo mismo, cuando ya lleva siete semanas de recuperación, el volante argentino conversa con "La Redgoleta" donde analiza cómo vive desde fuera de la cancha, pero vigente en la interna del camarín, la salida del entrenador uruguayo, algo que no habían vivido en años con puros buenos resultados, donde alcanzaron un histórico tricampeonato.

"Las cosas ya pasaron y estuvieron a la vista. Tuvimos cosas buenas y malas, en un proceso puede pasar eso. Lógicamente que no es la conducta del club, no es lo que le gusta, no es algo que esté acostumbrado un plantel a que se vaya un técnico en mitad de torneo. No es algo que nos hemos acostumbrado y el club mismo, en este proceso, no lo ha hecho. Ha llamado la atención, ha habido turbulencias lógicas del caso, pero también hubo un montón de cosas positivas para destacar. Es importante resaltar todo lo que viene haciendo este plantel en estos años y el compromiso que tenemos, tuvimos y que vamos a tener siempre", destaca Aued en "La Redgoleta".

Es que si bien varios compañeros han salido a manifestar algunas situaciones incómodas durante el proceso de Poyet, Aued, con su experiencia, destaca que lo que hubo que conversar él lo hizo donde correspondía.

"Se pueden tener estas rachas o estos momentos de inseguridad, o de altos y bajos, que esperamos corregir y seguir adelante. Hablar de lo que pasó me parece que no está bueno y, en mi caso, dije las cosas en su momento, cuando las tuve que decir, me expresé en el lugar que corresponde y ahora se sigue para adelante" cuenta el volante.

En cuanto al fútbol, la Universidad Chile cedió terreno en la pelea por el tetracampeonato, cosa que supieron aprovechar otros equipos que, como no pasaba hace tiempo, se encaramaron a pelear arriba, dejando a la Católica teniendo que ir a competir para no seguir perdiendo su chances.

"Para el primer parate que se dio, después de Wanderers, veníamos como siempre punteros, como nos habíamos acostumbrado. Lógicamente que estar en la posición que estamos hoy, sabemos que tenemos que estar siempre entre los tres, pero a lo que nos acostumbramos, y a lo que se acostumbró al club, es a estar en la primera posición. Hoy nos toca esto, sabemos y somos conscientes que lo vamos a pelear hasta el final. Sabemos que chances tenemos y que también depende mucho de lo que podamos hacer y de que podamos volver a mantener una regularidad que habíamos perdido y, ojalá, vayamos por ese camino"

Si bien recién está comenzando la segunda parte del Campeonato Nacional, el panorama muestra en puestos de avanzada a Colo Colo y la Universidad de Chile tratándose de meter en el pelea, junto a la Católica, donde los tres grandes piensan mostrarse los dientes hasta el final de la competencia.

"Son los tres equipos más grandes de Chile y me parece que es muy positivo que los tres estén peleando y La Calera también, que lo ha hecho bien estos años, y también Audax. Creo que está bueno que todo esté tan reñido y que no exista tanta diferencia y ventaja entre uno y otro. Todos estos años hemos sacado diferencia grande, por ahí no estamos acostumbrados de que sea tan reñido, pero ahora le hace bien al fútbol y ojalá que a fin de año sea para nosotros", finaliza.