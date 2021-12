Luego de que José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, confirmara la renovación de Luciano Aued en Universidad Católica los hinchas quedaron un poco más tranquilos, ya que podrá ser parte de la lucha de un nuevo Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

Disfrutando de sus vacaciones, el jugador tuvo tiempo para conversar con la señal argentina de TNT Sports, donde se le consultó por el fútbol chileno y los motivos de por qué todavía no ha regresado a Gimnasia, después de tantos años.

"La verdad es que hace casi cinco años ya, siempre había dicho que me gustaría volver al club que me formó, que es Gimnasia. Pero lo he dicho siempre, que me gustaría volver porque me tocó salir cuando nos fuimos al descenso, pero en este tiempo no me han llamado. Tampoco tienen por qué, pero no se han comunicado conmigo, pero por ese lado no se dio", comentó Aued.

Pese a esto, el volante confesó que junto a su familia están muy cómodos en Chile, por lo que todavía no era el momento de cambiar de aire ya que se sienten como en casa en Santiago.

"Estoy muy bien, muy cómodo en Católica, querían que me quede, estaban haciendo todo lo posible para eso. Mi familia está muy bien allá y una decisión así sería apresurada. Han llamado otros clubes de Argentina, pero de Gimnasia no he recibido llamados, sí de otros clubes", asegura.

En ese sentido, de igual manera le consultaron sobre qué pasaría si lo vienen a buscar a mitad de año, donde su respuesta fue tajante: "Firmé por un año y en mi caso cuando firmo un compromiso trato de cumplirlo a raja tabla, meterme con todo y cumplir con las exigencia y objetivos", cierra.