El ex volante de Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, lamentó que Diego Buonanotte no llegara a un acuerdo en las negociaciones para su renovación en la UC.

Histórico cruzado: "Lo que le hicieron a Buonanotte es una falta de respeto, no me extraña de Católica"

El volante argentino, Diego Buonanotte, no continuará en Universidad Católica luego de que las negociaciones por su renovación fracasaran duante esta semana.

La UC tenía la intención de que el Enano continuara en el club, pero le ofreció un sueldo que no cumplía con las expectativas del futbolista.

Según información de El Mercurio, Buonanotte ganaba 25 millones, pero a principios de 2021 se lo rebajaron a 15. Para 2022 la UC quería disminuirle el sueldo a la mitad.

Miguel Ángel Neira, ex volante de Universidad Católica, considera que la oferta que le hizo el club al ídolo cruzado "es una falta de respeto".

"Para los hinchas Buonanotte sigue siendo el ídolo máximo de la Católica en el momento. Pero para los técnicos no, porque han cambiado el sistema y ya no juegan con enganche, juegan con tres ida y vuelta. En la ubicación que le han dado, no es como rinde él cuando juega en su posición", señaló en Cooperativa.

Luego, afirmó: "Ahora que le bajen el sueldo a la mitad el año pasado y que ahora le vuelvan a bajar la mitad es una falta de respeto. Con los ídolos no se hace eso. En Católica se acostumbran a hacer eso, así que no me extraña en absoluto".