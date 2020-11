Juan Fuentes ya palpita la camiseta de la UC: “Espero estar a la altura de lo que viene haciendo la institución”

Un miércoles movido tuvo Universidad Católica, porque anunció el traspaso de Benjamín Kuscevic al Palmeiras y la contratación de Juan Fuentes, volante que llega de Estudiantes de La Plata.

En ese sentido, el ex O’Higgins conversó con los Cruzados sobre este regreso al fútbol chileno y mencionó que “me lo tomo con mucha responsabilidad. Sé que el club viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, así que espero aportar mi granito de arena y dejar todo en los partidos, como siempre lo he hecho y lo he venido haciendo”.

“Espero sumar la mayor cantidad de minutos posibles y ganarme un lugar en el equipo, seguir afianzándome en mi carrera. Este paso que voy a tener en Chile lo estaba buscando, se me dio esta opción de venir a Católica y espero estar a la altura, responderle al plantel y al entrenador que confió en mí”, agregó.

El volante llega a préstamo con opción de compra. (FOTO: Getty)

Sobre si ha mirado algún partido de la UC, señaló que “seguía mucho el fútbol chileno, porque también tengo muchos amigos ahí jugando. Me llamaba mucho la atención la Universidad Católica por su juego e intensidad. Estoy muy ansioso de estar pronto entrenando con el plantel”.

Finalmente, le dejó un mensaje a los hinchas de La Franja, pues sentenció que “le quiero mandar un gran saludo a los hinchas de Universidad Católica, espero estar a la altura de lo que viene haciendo la institución. Un abrazo grande a todos y nos vemos pronto en la cancha”.