La carrera de Sebastián Pérez dio un giro radical la pasada temporada al pasar de Deportes Iquique, recién descendido, a Universidad Católica en un principio como competencia a Matías Dituro pero su salida al Celta de Vigo hizo que el arquero se posicionara como el titular dentro del equipo.

A sus 31 años está consolidado en el puesto y sabe que el camino ha sido largo, por lo que reconoce a quienes lo han ayudado, siendo Johnny Herrera uno de ellos. "Es una persona bien cercana dentro del mundo del fútbol, me inicié al lado de él en Everton. Fue una de las personas por las que llegué a Universidad Católica", afirmó a Publimetro.

Cuando negociaba con los Cruzados acudió al excapitán de Universidad de Chile para que le ayudara en su decisión. "Le pedí su consejo a Herrera, el de un arquero ya consagrado, que logró cosas. Me dio su punto de vista y yo también tenía el mío, obviamente le pedí su recomendación", indicó.

"He quemado hartas etapas. Jugué en Tercera, en la "B" y en Primera, donde fui banca en Everton. Solo Dios sabe qué hubiese pasado si me hubiesen dado una oportunidad a más temprana edad. No le doy tanto valor a eso, sino a que toda esa aventura me llevó al arquero que soy hoy en día", añadió.

Las expectativas de Pérez en esta temporada con Universidad Católica son grandes. "El pentacampeonato es la realidad más cercana que tenemos, va a ser un torneo complicado. En la Copa Libertadores queremos ser muy competitivos, sabiendo que hay planteles potentes".