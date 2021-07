Buljubasich afirma que la UC puede competir con Palmeiras en la Libertadores: “11 contra 11 puede pasar cualquier cosa”

Este fin de semana la Eurocopa y la Copa América llegan a su fin. Sin embargo, el fútbol no parará, porque la próxima semana arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores con Universidad Católica buscando la hazaña ante Palmeiras, vigente campeón del torneo.

En ese contexto, José María Buljubasich conversó con Deportes en Agricultura sobre las expectativas que tienen en el equipo y más aún cuando acaban de anunciar la partida de Matías Dituro al Celta de Vigo.

“En la previa es difícil, porque es el último campeón de la Copa Libertadores y tiene muy buenos jugadores. Ojalá que Gustavo pueda tener la mayor cantidad de jugadores posibles para armar un equipo competitivo, porque 11 contra 11 puede pasar cualquier cosa. Sabemos la dificultad, pero estamos muy ilusionados. No damos nada por perdido, creemos en los jugadores que tenemos y estamos en una instancia que hace muchos años no estábamos”, comentó.

“Será una semana difícil, son dos instancias muy importantes, porque Colo Colo viene jugando muy bien en la Copa Chile, viene ganando, pero una instancia es más definitoria que la otra”, agregó.

Al ser consultado por qué dejaron partir a Dituro, comentó que “lo más importante fue el deseo del jugador, lo que manifestó Matías desde su lugar, desde las ganas, desde la ilusión y de la oportunidad irrepetible, porque es muy difícil que se vuelva a dar, eso fue lo que pesó. Todo lo demás terminó siendo cosas normales de lo que se realiza en los contratos, pero lo que más peso fue el deseo del jugador de poder pasar por esa experiencia”.

“Teníamos que acceder a una situación, uno en la planificación inicial busca tener dos jugadores por puestos, y sabiendo que no se podía reemplazar era difícil, pero el directorio y como gerente deportivo uno puede llegar a entender (…) para el bien de Matías, ojalá que Celta lo pueda comprar y termine su carrera por allá. Si no ocurre eso, las puertas de la UC están abiertas”, agregó.

Y sobre los rumores de buscar un reemplazante en el arco, señaló que “el momento que nosotros aceptamos la salida de Dituro, eso significa que confiamos en los jugadores que tenemos. Ahora, la experiencia de Dituro en el arco de la UC sobre Sebastián y Vicente no es la misma, pero uno va tomando espacios. Nosotros pasamos a octavos de Libertadores con Sebastián y ahí nos muestra que respondió. No da la tranquilidad que el equipo necesita”.

Finalmente, sobre los rumores de un posible retorno de Gary Medel, expresó que “el día que quiera volver, solamente avisa y volverá, dependerá más de él que de nosotros” y sobre la opción de traer a César Pinares, mencionó que “como la mayoría de los jugadores que tuvieron un paso exitoso por Universidad Católica, siempre mantenemos contacto con sus representantes y ellos nos dicen si está la opción de volver o no. Tengo entendido que a Pinares lo compraron hace poco y no sé si actual club esté dispuesto a que salga. Por lo tanto, nosotros económicamente tenemos un presupuesto y es difícil que salgamos a pagar lo que pagaron por él. Estaremos atentos”.

Finalmente, si hay opciones que un nuevo jugador Cruzado parta durante estas semanas, sentenció que “uno nunca puede decir que nadie se va a ir. Si hay una situación muy puntual, muy lógico, muy entendible se evaluará. Uno puede decir que en principio un jugador como Matías no debería salir a préstamo, pero si evalúa que tiene 34 años, que es la liga española, que ingresa un monto por ese préstamo, uno entiende ese deseo del jugador y oportunidad no se puede cortar. En principio es que no salga nadie”.