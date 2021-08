La derrota de Universidad Católica ante Palestino puede provocar un verdadero remezón, porque durante los próximos días se puede definir el futuro de Gustavo Poyet, quien podría dejar su cargo como técnico por la irregular campaña.

En ese sentido, Patricio Yáñez analizó el presente de la UC en Deportes en Agricultura: responsabilizó al entrenador, pero también culpó a los jugadores por su bajo rendimiento, que los tiene en la quinta posición del Campeonato Nacional.

“Hace rato que Poyet está caminando en la cornisa no solo por los resultados, sino por cómo está jugando y Universidad Católica no está jugando bien. Hace rato que no juega bien. Y hace rato que también hay jugadores que no están respondiendo como es el caso de (Edson) Puch, que pasan inadvertidos en una cancha”, partió diciendo.

“Unos dirán que es materia del técnico sacarles rendimiento, pero cuando un futbolista no te encara, cuando no es capaz de sacarse un jugador de encima, ya es una cuestión del futbolista dentro de un sistema. Y Católica tiene jugadores que están muy, pero muy por debajo, jugadores que no andan bien y a los cuales Poyet no ha podido sacarles rendimientos”, agregó.

“Hay responsabilidad del técnico, por supuesto. Pero responsabilidad de los jugadores, también. Acá no limpiemos a los futbolistas, acá Poyet es responsable de todo, de no sacarles el rendimiento adecuado, de relacionarse mal con la prensa, de tener permanentemente expulsados en el banquillo, pero los jugadores son igual de responsables. Si sale Poyet, hay un porcentaje importante del bajo rendimiento de los futbolistas de Católica”, sentenció.

