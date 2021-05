Toro Zampedri se arrepiente del encontronazo con Gus Poyet: "Sólo es una reacción"

El presente de Universidad Católica está pintado de rosa. El equipo cruzado sumó su tercera victoria consecutiva, se acercó a la vanguardia del Campeonato Nacional y recuperó terreno en Copa Libertadores, tras batir a Nacional, Unión La Calera y Argentinos Juniors.

Acaso el único lunar en la semana estuvo marcado por la revelación de una serie de imágenes que mostraban un fuerte intercambio de palabras. "Déjame ir, estoy recaliente", dijo Fernando Zampedri en zona de vestuarios. "Ándate a tu casa", replicó Gustavo Poyet.

Sin embargo, toda diferencia quedó en el baúl de los recuerdos después de que el delantero argentino marcara el gol del triunfo en Buenos Aires por Copa Libertadores. El Toro repasó la discusión y enfocó el presente.

"El fin de semana me fui contento por el triunfo del equipo, seguimos allá arriba peleando el torneo. Esas cosas que se ven no tienen nada que ver con el contexto del partido, por ahí son otras cosas que quedan en el camarín", manifestó Zampedri.

Por eso, no cree que el tema escale más allá. "No pasa nada. Tengo la mejor onda con todos, con mis compañeros, con el técnico y con todos. Sólo es una reacción y por ahí la demuestro, quizás no era el lugar, pero no pasa nada", subrayó el goleador.

En cuanto al balance de la UC ante Argentinos Juniors, Zampedri se reconoció "contentísimo, porque hicimos un esfuerzo muy grande. No arrancamos bien este torneo, pero estamos dando pelea, estamos consiguiendo la forma y la idea y eso es muy importante", valoró.

El trámite tuvo una clave "cuando ocurrió la expulsión de ellos. Nosotros tuvimos la posesión del balón, no con peligro, pero la pelota era nuestra. En el segundo tiempo pudimos acomodar algunas piezas y llegar al gol", concluyó el delantero.

Universidad Católica volverá a las canchas el próximo martes, cuando visite a Nacional de Montevideo por la quinta fecha del Grupo F. Por el torneo nacional, el retorno está marcado para el sábado 22, contra Unión Española en Santa Laura.

Universidad Católica consigue su segundo triunfo en Buenos Aires en 2021. Foto: Getty

