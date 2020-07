Tati Buljubasich reconoce que fue un error la forma en que Milovan Mirosevic salió de Universidad Católica

José María Buljubasich ha tenido una exitosa gestión como director deportivo de Universidad Católica, y pese a sus buenas decisiones hubo una que muchos hinchas jamás le perdonaron: la abrupta salida de Milovan Mirosevic en 2014, algo que hoy el argentino reconoció como un error.

En diálogo con La Tercera, el Tati repasó algunos de sus mejores y peores momentos a la cabeza de la dirección deportiva de la franja, donde recordó la salida del Milo como algo que pudo manejarse mucho mejor:

Una de las claves del éxito de Buljubasich como director deportivo es que no ha intentado ocultar sus malas decisiones bajo la alfombra, sino que ha tomado la experiencia para aprender y no repetir los errores:

En relación a sus buenas decisiones, el trasandino se refirió a José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo como algunas de sus mejores contrataciones, pero pese a todo el Tati no se marea, y asegura no sentirse ídolo de la franja:

"No. Como jugador podría serlo, pero cuando uno pasa a ser parte de la dirigencia siempre hay un costo que se paga. Hay que asumirlo. Un ídolo es cuando, pase lo que pase, vas a estar ahí. Y en la dirigencia no es así. Cuando las cosas están bien te van a alentar, y cuando estén mal, te van a a defenestrar. Soy querido, reconocido por lo que he hecho en club, pero no sé si ídolo", reconoció el ex arquero récord.