Jorge Aravena y Miguel Ángel Neira, quienes vistieron la camiseta de los cruzados, conversaron con Redgol, donde son enfáticos en decir que no es lo mejor que ha llegado al fútbol chileno en los últimos años, como precisó Dante Poli. En ese sentido, destacan las figuras de Iván Zamorano o Marcelo Salas, aunque aclaran que no rindieron como todos esperaban.

La llegada de Mauricio Isla como refuerzo de Universidad Católica en el mercado de pases está dando que hablar. Tanto así que algunos lo catalogan como la mejor incorporación en años del fútbol chileno.

Así lo dio a entender Dante Poli, ex jugador y comentarista de ESPN, quien fue enfático al decir que el arribo del Huaso es el más importante durante los últimos años.

"Creo que la llegada de Mauricio Isla es la vuelta más importante al fútbol chileno de los últimos veinte años", comentó Poli en F90 en ESPN.

Una frase que no fue compartida por el mundo futbolístico nacional, quienes, por poner un ejemplo, recordaban los regreso de Iván Zamorano o Marcelo Salas.

En ese sentido, Jorge Aravanea asegura, en conversación con Redgol, que Poli está equivocado, pese a la calidad que tiene un jugador como Isla.

"Es una muy buena contratación para esta temporada. Evidentemente Dante Poli se equivocó. Mauricio es un gran jugador, lo conozco desde los 15 años. Yo lo tuve en la selección Sub 17. Regresa a su casa, porque se formó en Universidad Católica, pero nunca jugó por el club. No alcanzó a jugar como profesional", comenzó explicando.

"Dante se ha equivocado, hubo futbolistas de gran nivel que han estado gran tiempo en el extranjero mucho tiempo y que regresan y hay que ser respetuosos con todos", precisa el Mortero.

Plata mal gastada

Para Miguel Ángel Neira el ex defensor de la UC también está mal en sus declaraciones, donde asegura que han regresado otros con mucho más juego.

"Dante Poli no sé qué le pasa. Alguna vez lo he visto y se pelea con todo el mundo. Lo que dice no tiene validez en absoluto. Hay jugadores de mejor calidad que han regresado a Chile. Zamorano y Salas lejos mejor que él", precisa en Redgol.

Por lo mismo, también hace un análisis de lo que puede realizar el Huaso en la campaña de Universidad Católica, donde asegura que eran otros puestos los llamados a reforzar.

"Aparte es un lateral, si yo fuera la Católica no contrato en un lateral. Gastar tanta plata en un lateral que influye tan poco y casi nada en un equipo. Se podría comprar jugadores mejores, pero qué va hacer un lateral", golpea la mesa.

Si bien algunos ya han comenzado hablar de un plantel lleno de estrellas, con el arribo de Isla y Matías Dituro, además del posible de César Pinares, para Neira está lejos de ser un equipazo.

"No, no es para tanto. La mayoría de los jugadores que vuelve los resultados no han sido buenos, entonces no estaría tan seguro de lo que va rendir Pinares e Isla. Está demostrado que cuando Zamorano volvió no fue el que fue en Europa, lo mismo que Marcelo Salas", finaliza.