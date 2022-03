El delantero chileno Nicolás Castillo, flamante refuerzo de América de México, respondió con énfasis ante los cuestionamientos recibidos por haber vestido de manera anterior la camiseta de uno de los archirrivales de las Águilas, Pumas de la UNAM.

En conversación con Univisión Deportes, el ex Benfica aseguró que "el único equipo del que soy hincha y al que no traicionaré nunca es Universidad Católica. Fuera de ahí soy un profesional y defenderé al equipo donde me toque estar", reflexionó.

Castillo se convirtió en el fichaje estrella del mercado de estufa en México, con el pago de una cifra superior a los 9 millones de euros por su ficha. Y se explayó: "No soy el primero ni seré el último que hace algo así. Esto es una profesión".

Finalmente, el ariete reconoció su afán de jugar con regularidad para candidatearse de manera sólida al ataque de la selección chilena en la próxima Copa América.

"Necesito estar donde me valoren y en este club me demostró eso el presidente, el entrenador y toda la gente que hizo posible este traspaso", subrayó el Killer.