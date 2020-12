Luka Tudor "pide" una plaquita con su nombre en el nuevo estadio San Carlos de la UC: sabroso diálogo con el Tati Buljubasich

Universidad Católica vive la previa del clásico contra Colo Colo, que se disputa este sábado en San Carlos de Apoquindo por la fecha 25 del Torneo Nacional. La UC llega puntera del campeonato, pero herida tras la eliminación sufrida en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y no es el único tema que marca el presente del equipo más regular del fútbol chileno en los últimos años.

Este pasado jueves, Cruzados presentó la maqueta del flamante nuevo estadio San Carlos de Apoquindo, la esperada remodelación de la casa de la UC que debería estar completada para fines de 2023, con un recinto para 20 mil espectadores.

Hoy el gerente técnico de la Católica, José María Buljubasich, conversó con Radio ADN, generando un sabroso diálogo con el panelista Luka Tudor, ex delantero cruzado entre 1987-1989 y 1993-1996, y jugador identificado con La Franja pese a que terminó su carrera en Colo Colo el 97.

“¿Habrá una tribuna Luka Tudor?”, le preguntó Carlos Costas al Tati. Buljubasich contestó dubitativo: “no sé. Si se lo merece, sí”. Y el aludido tomó la palabra: “no, no (no lo merezco). Una plaquita no más por los siete goles (récord anotado en un mismo partido frente a Antofagasta en 1993). Una placa mía y otra tuya por el récord de los minutos (1.350’ sin recibir goles en 2005 como arquero de la Católica)”.

Entre risas el Tati Buljubasich manifestó que “ya veremos, vamos a proponerlo”, mientras Juan Cristóbal Guarello proponía al menos “un barcito” y Costas consideraba que “la cafetería podría ser”.

“El LukasBar”, remató Tudor, mientras el gerente técnico de los cruzados dejó como alternativa “escribimos Luka Tudor en el palo, lo dejamos ahí”.