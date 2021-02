Luciano Aued ya sueña con el tricampeonato: "Estamos con mucha ilusión de hacer historia"

Cinco compromisos tuvieron que pasar para que Universidad Católica volviera al triunfo en el Campeonato Nacional luego de superar 2-1 a Deportes La Serena para llegar a la penúltima fecha con la posibilidad de cerrar la lucha por el título cuando se mida a Unión La Calera, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

Tan solo un empate le vale a los cruzados para poder celebrar en San Carlos de Apoquindo para alcanzar el sueño del tricampeonato. "Sabemos que tenemos un partido muy difícil contra un gran rival. Estamos con mucha ilusión de hacer historia, pero falta para cerrarlo", dijo Luciano Aued en rueda de prensa.

Descarta que los dirigidos por Ariel Holan sientan algún tipo de presión para el encuentro frente a los cementeros. "Solo tenemos ilusión, deseo y las ganas de hacer historia, eso nos motiva. Hemos llegado a esta situación con chances muy grandes de lograr esto histórico y la ilusión es grandísima. Presión no tenemos, solo la ilusión de hacer las cosas bien y trascender en este club", afirmó.

Esta temporada ha sido especialmente complicado para Universidad Católica por las lesiones y todo tipo de circunstancias. "Es un año especial y va a ser recordado para siempre, si vamos a lo estrictamente futbolístico costó muchísimo y sería culminado de la mejor forma. Hemos mostrado que siempre queremos ir adelante, atacar, lastimar al rival, eso hizo que durante estos años estemos tan arriba, más allá del cambio de técnicos y demás, el plantel tiene esa mentalidad ganadora".

Ya son casi cuatro años en la institución para Aued y agradece todo este tiempo en el fútbol chileno. "A lo largo de estos años me he encariñado muchísimo, creo que es recíproco y eso me alegra, me han tratado muy bien a mí y a mi familia, eso es algo muy importante para alguien que viene de afuera. Cuando llegué dije que no me gustaba pasar por los clubes y no dejar nada, estamos con este grupo peleando por dejar una huella grande en el club y agrandar más aún su rica historia", apuntó.