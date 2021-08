Gustavo Poyet luego de la dura derrota de Universidad Católica: "No es momento de emitir opiniones ni tomar decisiones"

Universidad Católica fue derrotada 0-3 por Palestino en un partido que hasta el minuto 80 parecía un empate firmado, sin embargo, un penal cometido por Diego Valencia le permitió a Bryan Carrasco abrir la cuenta.

Luego del encuentro el técnico Gustavo Poyet asumió la derrota aunque no quiso hablar de renuncias o de cortar su proceso, auque reconoce que las cosas no se están haciendo bien.

"Seguimos sin hacer las cosas bien. Iba para un 0-0, pero no nos servía, de visitante hemos estado mal y hemos intentado ir por todo. Vino la jugada del penal, paso lo que paso y fue bastante fuerte", explicó visiblemente golpeador por el resultado.

Consultado por su continuidad, el uruguayo cuenta que "no es un momento de andar hablando tanto hay que tener tranquilidad y calma porque se pueden decir cosas que no hubiese quedo decir. Prefiero estar con calma, no apresurarme a decir nada estoy en contacto con el club constantemente, estuve esta semana y estaremos la semana que viene".

El uruguayo cree que "es momento de parar la pelota, poner el pie arriba y esperar para decir cosas y tomar decisiones. No tengo mucho más para agregar, ahora mismo en este momento. Yo soy muy honesto y cuando uno es así dice cosas que duelen entonces prefieri tomarlo con calma y esperar a que pasen las horas. Tranquilo y ya hablaremos".

Para el final Gustavo Poyet recalca que "no es momento de emitir opiniones ni tomar decisiones. La relación con el club es perfecta y como tal vamos a seguir viendo que es lo mejor para Católica".