Universidad Católica no lo ha pasado bien en las últimas fechas, pero logró encontrar una luz de esperanza. El sábado recién pasado, los Cruzados volvieron al triunfo después de tres derrotas, venciendo en la agonía a Cobresal en el Campeonato Nacional.

El equipo dirigido por Ariel Holan no era ni la sombra del que fue tetracampeón del fútbol chileno y estaba muy complicado con la zona de descenso. Sin embargo y gracias a un autogol sobre la hora de Diego Céspedes, lograron recuperar la sonrisa y alejarse del fondo.

Uno de los que ha sido clave para el alza es Gary Kagelmacher, que asumió la titularidad en la fecha pasada y este sábado consiguió su primer triunfo con la UC. "Me he sentido bastante bien, el grupo me ha dado la bienvenida", explicó este martes en conferencia de prensa.

"El primer partido me costó más desde lo físico, pero ante Cobresal me sentí un poco mejor y muy contento de que no hayamos recibido goles, es importante dar esa seguridad al equipo", agregó el zaguero.

Gary Kagelmacher analizó lo ocurrido ante Cobresal y aseguro que "estos dos partidos venimos bien, pero siempre hay cosas para corregir, mejorar y en eso estamos. Con la competencia en el plantel, con los otros jugadores en esa posición, así que va a ser interesante lo que viene de acá en más".

La importancia de volver a ganar en la UC

El último triunfo de Universidad Católica había sido el 3 de julio ante Coquimbo Unido. Desde entonces, sumó la eliminación de Copa Sudamericana con Sao Paulo, además de las Curicó Unido y Palestino. Como si fuera poco, tienen un partido pendiente con Unión Española, lo que los llena de incertidumbre para lo que pueda pasar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el haber ganado después de casi un mes se disfruta el doble. "Era muy necesaria esa victoria y nos merecíamos ganar por la cantidad de ocasiones que tuvimos y por un largo periodo del partido se vieron buenos momentos de fútbol", enfatizó Gary Kagelmacher.

De hecho, el defensor recalcó que "no se nos estaba dando el gol, hemos errado muchas jugadas que casi eran goles, fue un poco sufrida la victoria, pero estamos contentos y eso se vio en los festejos".

Finalmente valoró que la UC volviera a ganar para levantar el ánimo del plantel completo. "Era muy necesario para el cuerpo técnico y para nosotros esta victoria. Espero que sea un punto para seguir mejorando, encasillar victorias, pero lo más importante es ir partido a partido. El partido más importante es este fin de semana y ahí hay que poner las energías", cerró.