"Fuenzalida no es hipócrita, no es idiota": Martín Lasarte se refiere a la polémica con Nicolás Castillo

Martín Lasarte, ex estratega de Universidad Católica, se refirió a la fuerte polémica protagonizada por Nicolás Castillo hace algunas semanas, quien se lanzó con todo contra José Pedro Fuenzalida debido a sus dichos acerca de Colo Colo y Universidad de Chile.

En conversación con La Tercera, el entrenador uruguayo habló sin tapujos acerca del fuerte cruce entre Castillo y Chapita, asegurando que no considera incorrectas las declaraciones del capitán cruzado.

"Fuenzalida no es hipócrita, no es idiota. No lo veo mal, es una bocanada de aire fresco. Hay que entenderlo. El tema es que tenga amor por el club que defiende", comentó Lasarte.