Universidad Católica ganó a Sporting Cristal en su debut como local en la Copa Libertadores, lo que le permite meterse en la pelea en su grupo tras la derrota en la primera fecha ante Talleres en Córdoba. El gol de la victoria, el 2-1 definitivo, lo hizo Fernando Zampedri tras un polémico penal, que ha generado ira en Perú.

Y, tras el compromiso, el Toro analizó que “somos un equipo que tenemos muchas situaciones de gol, lo veo así. Yo soy el goleador, en el torneo estoy goleador y no porque no ganemos nos falta gol. Sí en la Copa nos faltó profundidad contra Talleres, pero hicimos un gran partido. Hoy no hubo muchas situaciones, fue duro, las pocas que tuvimos las hicimos y nos llevamos los tres puntos”.

Sobre su DT, Cristián Paulucci, el goleador dijo que “el mensaje fue siempre claro, pero no se nos daban los resultados. Creo que me hablas por el torneo local, donde hemos sido tetracampeones y no es fácil sostenerlo. Estamos en un bajón, lo entendemos, estamos buscando la forma de revertir eso, no estamos cómodos. En la Copa son partidos muy parejos. Hoy tuvimos la última jugada nosotros y nos llevamos el triunfo. El empate estaba bien, pero nos quedó la última y lo definimos. No hay mucho por decir”.

Finalmente, el delantero expresó que “nos va a costar, no estamos teniendo buen juego en los últimos partidos y llegar a Copa, que demanda mucho más, es difícil. Estamos en la búsqueda de resolver ese tema del torneo local, donde no podemos conseguir los triunfos. Estamos trabajando en eso con el cuerpo técnico, jugadores, los chicos de inferiores, es todo un equipo y sabemos que genera un fastidio no obtener resultados. Pero hoy se ganó, es importante, nos da un envión anímico grande para el fin de semana. Ahora a pensar en eso, hacer un buen partido”.