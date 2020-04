Facundo Imboden: "Siempre supimos que Lucho Núñez estaba relacionado con gente que no era buena"

El presente de Luis Núñez es oscuro. El otrora jugador de Universidad Católica se mantiene preso a la espera de que se dicte sentencia por la acusación de homicidio en contra del ex futbolista, un escenario difícil de prever hace menos de una década.

Así lo asume Facundo Imboden, compañero de Lucho Pato durante su paso por el cuadro cruzado, quien en conversación con CDF reconoce que las conductas que había mostrado podían desembocar en este complejo final.

"Fue un gran jugador. Estuve viendo que lo agarraron en otro país y está en cárcel en Chile. Es una lástima, siempre estuvo rodeado de ese tipo de personas, denominadas no buenas influencias", explicó el defensor argentino.

De todas formas, el Facu asegura que Núñez "no es un mal pibe o un mal chico y caer así, estar preso, estar prófugo que te busquen en otro país no es lindo". Y ahondó en la sorpresa que le produjo la condición actual del ex mediapunta.

"La verdad nunca imaginé que podía terminar así de mal. Obviamente sabíamos de las relaciones que tenía. Hablaba mucho con Lucho, siempre supimos que estaba relacionado con gente que no era buena, pero tampoco tenía el deber de decirle 'no te juntes con ese', por más que se lo decía", reflexionó el zaguero que fue campeón en 2005 con la UC.

"Pero cada uno después elige las amistades. A uno no le ponen un amigo, los amigos se eligen, por eso si a él le hacía bien estar con esa gente, en un momento podía llegar a terminar así. Es una lástima, obviamente. Siempre terminas manchado como se dice", completó.