Ex dirigente de Independiente destruye a Ariel Holan: “Es uno de los sinvergüenzas que me mandó a la cárcel”

Revuelo está causando en Argentina las declaraciones de Noray Nakis, ex vicepresidente de Independiente, porque no se guardó nada y acusó al actual técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, de ser un “sinvergüenza” y ser uno de los responsables de que él fuese a la cárcel por formar parte una asociación ilícita liderada por la barra brava del Rey de Copas.

"Holan fue uno de los sinvergüenzas que me mandó en cana. Fui en cana por comprar un hotel a un amigo que necesitaba plata. Y después me inventaron causa por Independiente. Nunca regale entradas a las barras ni firme nada en el club", fueron parte de las declaraciones que señaló en el programa Cuatros de Copas de Radio Cooperativa de Argentina.

“Fue un orgullo ser vicepresidente de Independiente, pero por eso terminé yendo preso. Dios es justo, y los que me hicieron esto van a llorar como lo hice yo", agregó el ex dirigente.

Pero no se quedó en ello y cuestionó que el actual presente del equipo argentino es obra del entrenador Cruzado. “Estamos pagando las consecuencias que hizo Holan, la gran obra de Holan el presente de Independiente”.

“Le permitieron que su representante concentrara y viajara junto al resto del plantel. Yo no hablaba con Holan. No es lo mismo, sin desmerecer, dirigir a Defensa y Justicia que Independiente. Holan fue un chamuyero. Vos podés ser gran jugador y como DT, pero el sabio era Kohan por como llevaba el grupo y como lo acoplaba. Hay muchos dirigentes que hoy reconocen que fue un error traer a Holan. Además, se le entregó las llaves del club. Y perdió a su gran sostén, a Kohan. Los dirigentes creyeron en las lágrimas de Holan. Yo lo frené a Holan y mira donde estoy. 10 días antes de arrestarme no me dejaron entrar al vestuario", sentenció.

Cabe mencionar que el técnico de Católica salió de Independiente por la mala relación con los directivos del club, además de las amenazas que recibió por parte del líder de la facción más violenta del club, que incluso interceptó su vehículo en una ocasión.