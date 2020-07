El olvidado paso de Ignacio Saavedra por Colo Colo: “Era un jugadorazo, un 10 clásico”

Son varias las historias de futbolistas que iniciaron sus carreras en las inferiores de un club, pero luego terminaron brillando en un equipo contrario.

Esa situación ocurrió con Ignacio Saavedra, volante de Universidad Católica y uno de los puestos fijos para Ariel Holan, quien se inició en las inferiores de Colo Colo, pero que por no estar cómodo se fue a jugar al equipo Cruzado.

Francisco Lara, ex volante creativo del Popular y ahora jugador de Lautaro de Buin, quien contó la historia, recordó al volante de La Franja y los calificó como un “jugadorazo” en conversación con DaleAlbo.

El volante es uno de los puestos fijos para Holan, entrenador Cruzado. (FOTO: Agencia Uno)

“Al Nacho yo lo conocí chico. Un jugadorazo que era 10 clásico que tenía esa categoría y de un día para otro se fue a Universidad Católica y empezó a hacer su carrera”, partió mencionando.

“Hoy es un volante que tiene un futuro tremendo. Para mi es un jugador de selección, tiene una calidad de técnica, una visión de juego, ubicación y calidad", complementó.

Pero eso no fue todo, porque desclasificó el apodo que tenía cuando chico: “Le decían Buonanotte y yo me acuerdo de él. Yo los fines de semana, si no me iba a mi casa, veía todos los partidos de las juveniles y el Nacho era buenísimo”, sentenció.