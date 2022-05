Universidad Católica tiene altas expectativas para esta noche, cuando visite a Sporting Cristal en el estadio Nacional de Lima por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores (22:00 horas), en un choque clave para que los cruzados mantengan la chance de avanzar a octavos de final del certamen continental.

La UC debe sumar sí o sí en la capital peruana, y los jugadores de la Franja tendrán un doble incentivo, ya que además disputarán su penúltimo partido con Rodrigo Valenzuela al mando interino, mientras se espera el desembarco de Ariel Holan como nuevo entrenador.

"Hubo un cambio después de que salió (Cristián) Paulucci, antes de enfrentar a Colo Colo. Hubo un quiebre, porque ese día la UC se vio agresiva y trató de anular el circuito de Colo Colo. Compitió y por momentos lo superó. Me parece que hubo un cambio de actitud y contra Flamengo también", reflexionó Cristián Basaure, analista de Redgol en La Clave.

"Claramente en la cabeza del jugador está el técnico que comienza la próxima semana. Holan dejó como una escuela en términos de metodología, y habrá un cambio y una modificación interna cuando llegue", sentencia el ex defensor de extensa carrera en el fútbol chileno.

Ojo con la experiencia de Sporting Cristal



Uno de los aspectos que remarcó Cristián Basaure es la experiencia que dejó Sporting Cristal hace tres semanas, cuando vendió cara su derrota en San Carlos de Apoquindo y Universidad Católica timbró un polémico triunfo gracias a un polémico penal en los minutos finales.

Según el experto, esa noche "la UC no hizo un gran partido y no se vio bien. Hoy están Rodrigo Valenzuela y Hernán Madrid, todos sabemos que Holan es el nuevo técnico y la sensación del futbolista parece ser diferente. Sabe que el nuevo técnico está mirando y Valenzuela refrescó la estructura con la llegada de Fabián Orellana y Cristián Cuevas de titular, lo que habla de la convicción de intentar algo distinto".

"Hablé con Madrid y estaban contentos con la respuesta del equipo, porque cuando eres interino es muy rara la figura. El futbolista sabe que vas a estar un rato y a veces no se genera la motivación. Pero la UC demostró ante Flamengo y Colo Colo que puede competir de buena manera. Puede ser una noche importante para el fútbol chileno", sentencia Basaure.

La formación de Universidad Católica



El técnico Rodrigo Valenzuela ha adelantado las cartas que mostrará esta noche en el estadio Nacional de Lima, y para Cristián Basaure será clave la actuación de Ignacio Saavedra en el eje del mediocampo.

"El ingreso de Nacho Saavedra le da equilibrio a este equipo, jugando como Nacho Saavedra. Esto que se le exija ser un poco más vertical y profundo es importante para su proyección como futbolista, pero lo más importante es que recupere el nivel, que siempre pida la pelota, que no arriesgue tanto en los pases y le dé a la UC el sostén para que el Chapa y Leiva puedan romper e ir tranquilos. Ni hablar de Orellana, que ha sido muy importante", subraya el ex jugador.

En cuanto a la oncena titular, la única duda de la UC radica en la presencia de Alfonso Parot en la banda izquierda. Poncho arrastra problemas físicos y en caso de jugar desde el arranque, Cristián Cuevas pasará a la línea de ataque en lugar de Diego Valencia. De esta manera, los cruzados alinearán a Sebastián Pérez en la puerta; Raimundo Rebolledo, Tomás Asta-Buruaga, Sebastián Galani y Cristián Cuevas o Alfonso Parot; José Pedro Fuenzalida, Ignacio Saavedra, Juan Leiva y Fabián Orellana; Fernando Zampedri y Diego Valencia (o Cuevas).

"Universidad Católica tiene recursos para jugar un buen partido. Hay gente a la que no le gusta que se hable de 'partido inteligente': ordenar desde lo defensivo y lastimar cuando tengas la pelota. Pero cuando vas como visitante, uno entrega un poco de terreno, activa la presión en la mitad de la cancha y no tan cerca de tu arco, trata de hacer desesperar a Sporting Cristal y que después aparezcan Fuanzalida, Orellana y Cuevas. Pero hay que hacerse fuertes defensivamente, no mostrar vulnerabilidad y dar una sensación de confianza", completa Basaure.