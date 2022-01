Aunque la campaña de Palestino en 2021 estuvo muy lejos de impresionar, el debut de Bruno Barticciotto en el profesionalismo fue un punto destacado. El delantero formado en Universidad Católica jugó 38 partidos y marcó cinco goles con el conjunto árabe, al que llegó a préstamo por una temporada.

Y aunque el ariete de 20 años quería permanecer en el cuadro de colonia, en definitiva fue el entrenador de los cruzados, Cristián Paulucci, quien revirtió su decisión y consiguió sumarlo a la plantilla del tetracampeón del fútbol chileno, con una promesa que sedujo al joven jugador.

Así lo reveló Francisco Sagredo en Deportes en Agricultura, después de la goleada de la UC sobre Unión Quintero (8-0) en un amistoso de preparación: "Diego Valencia hizo tres goles y Barticciotto marcó dos. Él quería quedarse en Palestino, para tener continuidad".

"Pero me contaron que Paulucci le dijo 'vas a jugar acá, vas a tener opciones", aseguró el periodista este mediodía, en una postura que toma forma como alternativa Sub 21 en el equipo, ya que tanto Valencia como Marcelino Núñez ya no sumarán minutos para esta estadística.

De esta manera, Bruno Barti tendrá la chance que esperaba desde su formación en las series menores del conjunto universitario, aunque deberá imponerse en un mar de alternativas, tanto en el centro del ataque como por banda. La oportunidad llegará por las tres competencias que enfrentará el equipo.

De momento la UC cuenta con Fernando Zampedri, Diego Valencia, Diego Buonanotte y Fabián Orellana para la ofensiva, además de los juveniles Clemente Montes, Gonzalo Tapia, Alexander Aravena, Nicolás Sepúlveda y Barticciotto. Y se debe sumar a Lucas Melano, que viene de Argentina.

El delantero proveniente de Centra Córdoba aparece como segundo refuerzo de La Franja en lo que va de la temporada, después de Sebastián Galani; pero también puede incluirse a Barticciotto como una de las novedades, por gestión de Paulucci.

La UC enfrentará su primer desafío de la temporada el próximo 23 de enero, cuando se enfrentará una nueva edición de la Supercopa de Chile. El elenco cruzado se presenta como ganador del Campeonato Nacional 2021, y Colo Colo como titular de la Copa Chile del mismo año.