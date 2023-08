El actor chileno Willy Semler durante inicios de este año fue acusado por violencia psicológica, física y sexual de parte de una mujer de 27 años, la que habría sido su ex pareja.

Debido a estas graves acusaciones, una de las obras de teatro que presentaría el actor de 64 años fue cancelada y no llegó a los teatros, lo que significó una pérdida para el actor.

Se refiere a las graves acusaciones

Recientemente y a meses de este hecho Semler se refirió a las acusaciones en el programa Not News de Via X. Aquí el actor mencionó que inicialmente no tenía idea de lo que había pasado porque no usa redes sociales, siendo el último en enterarse de esto. Hay que recordar que la denuncia primeramente se realizó mediante Instagram.

“Me llamó un amigo, y yo le dije: ‘¿De qué estás hablando?’. Ahí se me empezó a venir la cosa encima. No me derrumbó en ningún momento, pero sentí el golpe duro de la deslealtad, y tuve que armarme para lo que venía“, explicó. “Mantuve el temple hasta el día de hoy, cada vez más tranquilo“, agregó.

“Yo soy un tipo del siglo 20, educado como caballero, con una timidez patológico… con decirte que yo nunca he dicho un piropo en la calle, porque me es incómodo“, agregó en la misma línea.

“Obvio que niego rotundamente todas las acusaciones, y estoy muy tranquilo al decirlo“, agregó.

Sobre el supuesto embarazo de la denunciante, el actor fue enfático en destacar que eso fue parte de la puesta en escena de la acusación, aunque relató que si hubiera un bebé de por medio no tendría problemas en reconocerlo como suyo.

“Ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer en reconocer la guagua y cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido“, confesó en el espacio.