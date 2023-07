Willy Rodríguez y DJ Who lanzan nuevo hit 'In My Bones': "Sigue sonando fresca como si la hubiésemos hecho ayer"

La música latinoamericana está de estreno. DJ Who, músico y productor chileno, junto a Willy Rodríguez, vocalista de la destacada banda Cultura Profética, hacen anuncio de un nuevo proyecto llamado “In My Bones”, el cual une lo mejor de ambos estilos como la electrónica y el reggae en su primera colaboración en ingles, y que nos habla de un amor profundo que sacude lo interno de nuestro ser.

En conversación con RedCarpet, hablamos con los artistas sobre este single que fue grabado en nuestro país, y sobre las futuras presentaciones en conjunto por este hit.

¿Cómo nació la colaboración entre ustedes y qué elementos aportó cada uno en “In my Bones”?

Willy: Nació por amistad primero que nada. Respeto y admiración mutua es la forma más resumida y contundente de decirlo. Nosotros tenemos una relación desde el 2009 en trabajar juntos y siempre hemos compartido el gusto por la música, siendo también una música diferente a la que tocamos en nuestro proyectos.

Y vino de la mano de Who, elaborar esta canción increíble con Scott Ibarra.

DJ Who: Scott Ibarra es de papás chilenos pero vive en Connecticut y él ha colaborado en mis singles anteriores, entonces colaboramos con él para esta canción.

Willy: Cuando yo llego al tema ya era un “palo”, lo escuche y lo sabía. Me tocó meterme y buscar como mi personalidad encajaba, entonces ya escuchar mi voz y la idea de que yo estuviera en el tema, era una manera de llevarlo más al soul o hacia al funk. Y la idea era buscar unos músicos ejemplares para generar el sonido.

Durante el live del estreno a través YouTube, dijeron que fue el primer videoclip que grabaron Chile ¿Por qué decidieron grabar aquí?

DJ Who: Por la logística, para mí es mucho más fácil producir en Chile y ser local. Anteriormente colaboré en videos de Cultura. En “La espera” fuimos con un amigo hace muchos años a Puerto Rico y es uno de los videos que tiene más reproducciones.

Willy: Sí, es increíble, a parte que el video es hermoso y bien real.

Dj Who: Es bien auténtico, pero tampoco fue una gran producción, prácticamente fuimos tres personas encargadas en la realización del video.

Entonces había un antecedente, y como Cultura venía al Lollapalooza el año anterior, entonces eso nos facilitaba que Willy estuviera en Chile para realizar una producción, y alrededor de eso coordinamos la filmación sin antes buscar una idea que nos gustara y empatara.

A veces es difícil encontrar imágenes que empaten con tu música. Suele pasar que tienes una idea en la cabeza pero también realizarlo suele ser super complejo. En este caso, el equipo con el que trabajamos en el video: “el pepe”, y la Bolton en el arte, hicieron un trabajo super lindo. Aparte que las protagonistas como que le dio todo el film internacional de película.

Willy: Sí, ellas son demasiado talentosas. Se convertían cuando prendían la cámara. Y era como “guau”, sentía que me hacían actuar (entre risas), un poco, ser más convincente en los sentimientos que estaba tratando de transmitir.

¿Cómo fueron los procesos creativos detrás de esta canción y las influencias musicales de ambas partes?

Willy: Todo fue impulsado por la mente creativa de Who. Él ya tenía la visión de lo que estaba buscando y fuimos a su casa y la grabamos en su estudio.

Me pidió las armonías que se presentan. Fue totalmente por diseño de lo que imaginaba y yo me lancé a interpretar y sacar lo mejor de mí en ese momento.

Dj Who: Bueno y también hay muchas partes de la canción en que existía un verso y melodía, pero el coro es casi pura “onda” y eso fue Willy era metiéndose con una frase. Entonces hubo propuestas más preparadas pero también Willy, en el final del puente, es una parte de él y eso hace que el tema explote con ese desarrollo para el final.

Y obviamente en las influencias que tenemos hay puntos en común. Todo viene de la música afroamericana. A mí personalmente me gusta mucho el soul, el reggae, son las raíces de todo.

Lo que más nos alegra de este proceso es que esta canción la hicimos antes de la pandemia y sigue sonando fresca como si la hubiésemos hecho ayer, y eso cuesta mucho. Me refiero a hacer una canción y que su traje no pase de moda o que dependa de la moda, es uno de los desafíos más grandes como músico que uno puede tener.

“In my Bones” es algo distinto que habías mostrado Willy ¿Representa alguna evolución o experimentación en tu estilo musical?

Willy: Sí yo diría que más que una puerta, una ventana a más posibilidades porque, una cosa es lo que he podido presentar con el proyecto Cultura Profética que, más que este bien abierto, tiene, no diría límites pero encasillado a cosas y sonoridades específicas.

Yo he llevado ideas super fuera de lo que es Cultura Profética, al proyecto, y suenan increíble. Termina ese proceso de evolución en la banda. Pero hay cosas que no van a sonar de otra manera si no lo haces con otra gente. Y en este caso no fue mi idea, pero presenta cómo yo puedo sonar en otros contextos musicales.

A mí me encanta mucha música diferente, pasando por Curtis Mayfield y Al Green que son influencias gigantes para mí y aunque no se notan tanto en el proyecto de Cultura, lo más evidente en este tema es que en el coro se nota la influencia de Jamiroquai, y lo asumí, y dije: “sí, eso es”.

Dj Who: James Brown en su forma, porque la estaba tirando, él (Willy) no era: “ya aquí tengo que entrar”, fue “soul music”.

Willy: Sí, más bien poder ser yo en otro lugar. Creo que también el proyecto (Cultura) ha hecho que muchas personas esperen algo específico de uno, y por más que yo amo el proyecto, Cultura Profética es mi casa, siento que la gente que ya está acostumbrada a escucharnos ahí, me limita un poco a veces. No me dejan explorar demasiado porque se ponen celosos o raros. Entonces fue “chevere” salir un poco y disfrutar.

¿Tienen planes de hacer presentaciones juntos para promocionar esta colaboración? ¿Qué pueden esperar los fans de estas actuaciones?

Dj Who: Esta canción la tocaremos por primera vez el 22 de octubre en “Frontera”, en Santiago, porque estará presentándose Cultura, Bomba Estéreo. Yo también estaré realizando mi show y en el show de Cultura daremos a conocer este tema con banda y todo. Y estemos expectantes de poder hacerlo en vivo.

Un bonus track para los fans de Cultura de Profética. En el live del estreno, Willy, señalaste que estaban en conversaciones con una próxima fecha en el Viña del Mar ¿Te refieres al Festival de Viña?

Willy: No es festival pero sí en la Quinta Vergara. Antes de pandemia, logramos hacer dos fechas ahí, entonces es como algo parecido. No tengo claro cómo será la vuelta final pero estamos en conversación de tocar en Viña.